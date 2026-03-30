Rusia ka dëbuar një diplomat britanik që Moska e ka akuzuar për spiunazh.

Diplomatit iu revokua akreditimi dhe iu tha të largohej nga vendi brenda dy javësh, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.

Agjencia e kundërzbulimit e Rusisë, FSB, pretendoi se diplomati britanik "ka dhënë informacion të rremë për veten".

Moska gjithashtu e akuzoi atë për përpjekje për të mbledhur informacion në lidhje me ekonominë ruse gjatë takimeve joformale.

FSB, pasardhësja kryesore e KGB-së së epokës sovjetike, tha se kishte zbuluar një "prani të padeklaruar të inteligjencës".

Shtoi se diplomati po "kryente aktivitete inteligjence dhe subversive që kërcënojnë sigurinë e Federatës Ruse", sipas mediave ruse. /Telegrafi/

