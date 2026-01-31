Pati gëzim midis rusëve pasi u shfaqën pamjet që tregonin një dron nga grupi rus Rubicon duke shkatërruar një aeroplan luftarak të vlefshëm të Forcave Ajrore ukrainase F-16.

Sulmi ndodhi në tokë në bazën ajrore Kropivnytskyi në rajonin Kirovograd të Ukrainës qendrore, 200 kilometra nga vija e frontit.

Megjithatë, në shikim të parë të pamjeve nga droni BM-35, ishte e qartë se aeroplani i goditur ishte në të vërtetë një karrem, ndoshta i bërë prej gome ose druri.

Edhe vetë grupi Rubicon pranoi se ishte goditur një F-16 i rremë.



Është lajm i keq për Forcën Ajrore Ukrainase që, falë përmirësimeve në aeroplanë dhe komunikime, dronët FPV të grupit Rubicon po depërtojnë më thellë në territorin ukrainas.

Nga ana tjetër, lajmi i mirë është se Ukraina ndoshta ka mjaftueshëm F-16 të rreme për momentin për të shpërqendruar forcat ruse nga flota e saj në rritje e F-16 të vërtetë.

Karremat janë të dizajnuara për të larguar vëmendjen e dronëve nga objektivat e vërtetë.

Disa njësi ukrainase madje i prodhojnë vetë karremat e tyre. /Telegrafi/

