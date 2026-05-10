Rubio thotë se Kuba refuzoi ofertën e SHBA-së për ndihmë humanitare prej 100 milionë dollarësh
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha të premten se qeveria kubaneze hodhi poshtë një ofertë ndihme humanitare prej 100 milionë dollarësh nga SHBA-të, ndërsa kombi vazhdon të përballet me pasojat e një uragani shkatërrues, një ekonomi të dobësuar dhe një mungesë të zgjatur të karburantit.
SHBA-të ofruan 6 milionë dollarë ndihmë humanitare për popullsinë e ishullit në shkurt, të cilat u shpërndanë nga Caritas, një organizatë jofitimprurëse e lidhur me Kishën Katolike, transmeton Telegrafi.
SHBA-të ishin të përgatitura të dërgonin më shumë, por regjimi kuban po "qëndronte pengesë", sipas Rubios, i cili u tha gazetarëve në Itali se ai diskutoi shpërndarjen e ndihmës me Papa Leo XIV gjatë një takimi në Vatikan këtë javë.
"Ne i kemi ofruar regjimit atje 100 milionë dollarë ndihmë humanitare që, për fat të keq, deri më tani, ata nuk kanë rënë dakord t'ua shpërndajnë njerëzve në Kubë. Pra, ne bëmë ndihmën për uraganin, por po ofrojmë më shumë, dhe është regjimi që nuk po e pranon. Pra, e diskutuam këtë, dhe shpresojmë ta bëjmë sepse duam të ndihmojmë popullin e Kubës, të cilët po lëndohen nga ky regjim i paaftë që ka shkatërruar vendin dhe ekonominë", tha Rubio.
Kreu i ministrisë së punëve të Jashtme të Kubës nxitoi të kundërshtonte të premten në mbrëmje, duke mohuar se oferta ekzistonte dhe duke fajësuar SHBA-në për përkeqësimin e krizës humanitare të vendit.
“I vetëdijshëm se duhet të gënjejë për të justifikuar sulmin e tij kriminal kundër popullit kuban, Sekretari i Shtetit i SHBA-së shpik fabulën e një oferte të supozuar ndihme me vlerë 100 ose më shumë milionë dollarë, duke kërkuar të mashtrojë popullin e Kubës dhe vetë popullin amerikan”, shkroi Bruno Rodríguez Parrilla në një postim të përkthyer në platformën sociale X.
“Ajo që politikani anti-kuban e di shumë mirë, siç e dinë shumë njerëz, sepse është informacion publik, janë shifrat në miliarda dollarë që lufta ekonomike e SHBA-së i kushton Kubës”, tha ai.
Pasi uragani Melissa goditi ishullin vjeshtën e kaluar, Rubio njoftoi se SHBA-të do të ndihmonin në përpjekjet e rimëkëmbjes, por mungesa e vazhdueshme e karburantit ka ngadalësuar shpërndarjen.
Administrata Trump vendosi një embargo nafte ndaj Kubës në janar pas operacionit ushtarak amerikan në Venezuelë që çoi në kapjen e ish-liderit Nicolás Maduro, duke i paralajmëruar vendet e tjera të mos bëjnë biznes me ta.
Një raport i Kombeve të Bashkuara i publikuar në prill vuri në dukje se furnizimet e mjaftueshme me karburant nuk kanë arritur në ishull për tre muaj - pavarësisht mbërritjes së supozuar të disa dërgesave ruse - duke e zhytur kombin në një krizë humanitare "akute dhe të vazhdueshme".
Rrjeti elektrik i ishullit është shkëputur disa herë dhe qasja në ushqim, ujë dhe ilaçe ka qenë e kufizuar.
SHBA-të kanë rritur presionin mbi Kubën që kur presidenti Trump mori përsëri detyrën vitin e kaluar, duke kërkuar të shfrytëzojë fuqinë e saj ekonomike për të nxitur reformën politike brenda vendit.
Departamenti i Shtetit vendosi sanksione të reja të enjten kundër dy subjekteve kubaneze dhe një individi që... administrata u akuzua për ndihmë në mbështetjen e regjimit komunist, duke përfshirë një ndërmarrje ombrellë të kontrolluar nga ushtria kubaneze e quajtur GAESA.
"Ekziston qeveria kubaneze, dhe ata kanë një buxhet, dhe pastaj është kjo kompani private që ka më shumë para sesa qeveria," shpjegoi Rubio të premten, duke mbrojtur sanksionet.
"Asnjë nga paratë në atë kompani nuk shkon për të ndërtuar një rrugë të vetme, një urë të vetme, për të siguruar një kokërr orizi për një kuban të vetëm, përveç njerëzve që janë pjesë e GAESA-s", shtoi ai. /Telegrafi/