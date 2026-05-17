Ruajtja e qelizave vezë: Vendimi që po ua ndryshon grave planin për të ardhmen
Edhe nëse nuk përdoren kurrë, qelizat vezë të ngrira mund të ofrojnë siguri, liri zgjedhjeje dhe më shumë kontroll mbi kohën e mëmësisë
Ruajtja e qelizave vezë me ngrirje është shndërruar në heshtje në një nga mundësitë më transformuese në mjekësinë riprodhuese. Ajo u jep grave diçka që gjeneratat e mëparshme nuk e kishin kurrë: mundësinë për të marrë kontrollin mbi kohën e fertilitetit të tyre. Në praktikën e saj, shumë gra hyjnë të shqetësuara për të ardhmen dhe dalin me një ndjenjë të re sigurie dhe pavarësie. Vetë kjo ndryshim tregon pse kjo teknologji ka rëndësi.
Pse është e dobishme ngrirja e qelizave vezë?
Çdo qelizë vezë e ngrirë është një derë që mbetet e hapur.
– Kur një grua ngrin qelizat e saj vezë, ajo siguron mundësi për të ardhmen. Janë mundësi biologjike që vetja e saj më e re ia ofron vetes së ardhshme. Pavarësisht nëse një ditë do t’i përdorë për të mbetur shtatzënë, do të mbetet shtatzënë natyrshëm pa pasur nevojë për to apo do të zgjedhë një rrugë krejt tjetër, procesi tashmë e ka kryer misionin e vet. I ka dhënë lirinë për të marrë vendime jetësore sipas kushteve të saj, pa presionin e “orës biologjike” që dikton ritmin, thotë Alimileti Jhansi Rani.
Prandaj, ngrirja e qelizave vezë nuk duhet të matet vetëm me numrin e rasteve kur ato përdoren më vonë. Rezultati i vërtetë është vetëbesimi dhe fleksibiliteti që krijon në vitet ndërmjet ngrirjes dhe hapit tjetër në jetë, transmeton Telegrafi.
Rezultate më të mira kur bëhet më herët
Shkenca në këtë drejtim është inkurajuese dhe mjaft e qartë. Sa më herët që një grua t’i ngrijë qelizat vezë, aq më të mëdha janë mundësitë e saj në të ardhmen. Një studim i vitit 2023, i publikuar në Fertility and Sterility, tregoi se shkalla e lindjeve të suksesshme rritet dukshëm kur ruhen një numër i mjaftueshëm qelizash vezë, veçanërisht para moshës 35-vjeçare.
Teknikat moderne të vitrifikimit kanë përmirësuar ndjeshëm mbijetesën e qelizave vezë pas shkrirjes, ndërsa normat e suksesit sot janë më të larta se kurrë më parë.
– Çdo paciente udhëhiqet përmes një plani të personalizuar, në mënyrë që ta kuptojë qartë potencialin e saj riprodhues. Jo statistika të përgjithshme, por një pasqyrë konkrete e mundësive të saj individuale. Pikërisht kjo qartësi e shndërron ngrirjen e qelizave vezë nga një hap i pasigurt në një vendim të informuar dhe të sigurt, shpjegon dr. Rani.
Zgjedhje, jo kufizime
Për gratë që vendosin t’i përdorin më vonë qelizat vezë të ngrira, teknologjia ofron një mundësi reale dhe domethënëse për të pasur fëmijë, shpesh në një fazë të jetës kur konceptimi natyror do të ishte shumë më i vështirë.
Çfarë ndodh nëse qelizat vezë nuk përdoren?
Për gratë që në fund nuk kanë nevojë për to, qelizat vezë mund të dhurohen për kërkime shkencore që ndihmojnë avancimin e mjekësisë riprodhuese për brezat e ardhshëm ose thjesht të mbeten të ruajtura si një burim sigurie për të ardhmen. Secili prej këtyre rezultateve përfaqëson një grua që ka pasur mundësinë të zgjedhë vetë, dhe pikërisht ky është qëllimi i ngrirjes së qelizave vezë.
Ngrirja e qelizave vezë nuk është një mënyrë për të parashikuar të ardhmen. Ajo është një mënyrë për të mos lejuar që biologjia të jetë zëri i vetëm kur merren vendime të rëndësishme jetësore. Karriera, marrëdhëniet, shëndeti dhe gatishmëria personale meritojnë të kenë të njëjtën peshë dhe kjo teknologji ua mundëson grave.
– Për çdo grua që pyet veten nëse është koha e duhur për ta konsideruar këtë hap, këshilla ime është e thjeshtë: informohuni me kohë. Sa më herët t’i kuptoni mundësitë tuaja, aq më të fuqishme bëhen ato, thotë dr. Rani. /Telegrafi/