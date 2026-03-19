Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka bërë të ditur se është hapur për qarkullim për vetura rruga Pejë-PKK Kullë-Rozhajë, por jo edhe për kamionë.

QKMK njofton se ndonëse rruga është hapur për qarkullim për vetura duhet të jenë me pajisje dimërore.

“Ju njoftojmë se sot rreth orës 13:00 rruga Pejë -PKK Kullë-Rozhajë, është hapur për vetura të vogla, ku duhet të keni pajisje dimërore, kurse për kamionë është ende e bllokuar. Për çdo risi do të njoftoheni me kohë”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/


