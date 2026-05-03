Rritja e tarifave të Trump për automjetet mund t'i kushtojë Gjermanisë gati 18 miliardë dollarë në prodhim, thotë një institut ekonomik
Rritja e tarifave për makinat dhe kamionët nga Bashkimi Evropian, e njoftuar nga presidenti i SHBA-së Donald Trump, mund t'i kushtojë Gjermanisë gati 17.58 miliardë dollarë (rreth 16.2 miliardë euro) në prodhim, tha një institut ekonomik për Reuters.
Vlerësimi nga Instituti Kiel për Ekonominë Botërore (IfW) të shtunën nxjerr në pah ekspozimin e ekonomisë më të madhe të BE-së ndaj tarifave të importit të SHBA-së, të cilat tashmë i kanë kushtuar industrisë gjermane të automobilave miliarda.
"Efektet do të jenë të konsiderueshme", tha presidenti i IfW, Moritz Schularick, me humbjet e prodhimit që do të rriten në rreth 30 miliardë euro (rreth 32.5 miliardë dollarë) në planin afatgjatë, sipas analizës së institutit.
Trump tha të premten se do të rriste tarifat e automjeteve në 25 përqind javën e ardhshme nga një 15 përqind e rënë dakord më parë, duke thënë se blloku nuk e kishte përmbushur marrëveshjen e tij tregtare me Uashingtonin.
"Shkalla e rritjes tashmë e ngadaltë e Gjermanisë do të goditej rëndë", tha ekonomisti i IfW Julian Hinz.
Instituti aktualisht pret që ekonomia gjermane të rritet me 0.8 përqind këtë vit.
Ekonomitë e tjera evropiane me sektorë të rëndësishëm automobilistikë, përfshirë Italinë, Sllovakinë dhe Suedinë, gjithashtu ka të ngjarë të pësojnë humbje të konsiderueshme, shtoi ai. /Telegrafi/