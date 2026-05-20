Mercedes-AMG GT bëhet elektrik me 1169 kuaj-fuqi
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé i ri është makina e parë elektrike e dedikuar e markës së performancës - dhe modeli i saj më i fuqishëm deri më sot.
I planifikuar të dalë në shitje në Mbretërinë e Bashkuar në shtator me një çmim prej rreth 150,000 funte, linja e re e limuzinave elektrike me performancë do të udhëhiqet nga GT 63, i cili mund të përshpejtojë nga 0-100 km/orë në vetëm 2.4 sekonda dhe të arrijë një shpejtësi maksimale prej 300 km/orë, falë 1169 kuaj fuqi.
Rivali i ulët i Porsche Taycan dhe Lotus Emeya u prezantua paraprakisht nga dy koncepte, Vision AMG i vitit 2022 dhe GT XX i vitit 2025, dhe dizajni i tij është evoluar qartë nga ato, transmeton Telegrafi.
Është modeli i parë që mbështetet nga platforma e re elektrike AMG.EA, e cila gjithashtu do të miratohet nga një super-SUV që aktualisht është në zhvillim në selinë qendrore të firmës në Affalterbach.
Me gjatësi 5.94 m, gjerësi 1.96 m dhe lartësi 1.4 inç me një bazë boshti prej 3.0 m, GT 4-Door Coupé i ri është pak më i gjatë dhe më i gjatë, por më i ngushtë se Taycan.
Pesha e makinës është 2460 kg, megjithëse AMG pretendon se pozicioni i ulët i montimit dhe motorët kompaktë elektrikë kombinohen për një qendër graviteti dukshëm më të ulët sesa GT 4-Door Coupé origjinal me motor benzinë i vitit 2018.
Sistemi i fuqisë së makinës së re përmban tre motorë me fluks aksial të zhvilluar me Yasa, specialistin e motorëve me bazë në Oksford në pronësi të Mercedes-Benz, së bashku me divizionin AMG High Performance Powertrain në Brixworth. Ato prodhohen në një strukturë të dedikuar në Berlin.
Përshtatja e tyre përfaqëson një ndryshim të madh nga motorët me fluks radial të përdorur në automjetet ekzistuese Mercedes EV.
Në vend të rrjedhës elektromagnetike që rrjedh pingul me boshtin e motorit, ai funksionon paralelisht, duke lejuar një ndërtim më të sheshtë, si disk.
Kjo lejon paketim më kompakt. Secili motor i pasmë është rreth 80 mm i gjerë, ndërsa motori i përparmë është pak më i madh, rreth 90 mm i gjerë.
Dy motorë janë montuar brenda montimit të boshtit të pasmë të makinës dhe një në pjesën e përparme, duke siguruar tërheqje të ndryshueshme në të katër rrotat me vektorizim të çift rrotullues në të gjithë boshtin e pasmë.
Motorët e pasmë rrotullohen deri në 13,000 rpm, ndërsa motori i përparmë është i aftë të shtrihet deri në 15,000 rpm.
Dy motorët e pasmë janë të çiftëzuar me një kuti shpejtësie planetare kompakte me një shpejtësi, ndërsa invertorët e karabit të silikonit menaxhojnë rrjedhën e energjisë nën ngarkesë të lartë.
Motori i përparmë funksionon si një njësi nxitëse, duke u aktivizuar vetëm kur është e nevojshme dhe duke u shkëputur nën ngarkesa më të lehta për të zvogëluar rezistencën.
Në modelin fillestar GT 55, treshja kombinohet për të prodhuar 816 kuaj fuqi, ndërsa GT 63 e rrit fuqinë në 1169 kuaj fuqi.
Kjo është dukshëm më shumë se rivalët e drejtpërdrejtë si Porsche Taycan Turbo GT (1093 kuaj fuqi) dhe Lotus Emeya 900 Sport (905 kuaj fuqi).
Gjithashtu, ajo e tejkalon versionin më të fuqishëm të GT 4-Door Coupé origjinal, GT 63 S E Performance, i cili dha 831 kuaj fuqi nga një sistem fuqie hibrid plug-in me motor V8.
Përtej shifrave maksimale, AMG ka theksuar fuqinë e qëndrueshme, duke pretenduar se GT 63 jep fuqi maksimale deri në 63 sekonda pa ulje termike të fuqisë dhe nuk ka kurrë më pak se 721 kuaj fuqi për të përdorur.
Energjia furnizohet nga një paketë baterie e zhvilluar rishtazi prej 106kWh që përmban qeliza cilindrike të ftohura direkt, secila e rrethuar individualisht nga një ftohës dielektrik për të ruajtur temperatura të qëndrueshme operimi.
Kjo jep një rreze deri në 432 milje (në formën më efikase të makinës GT 55) - 10 më shumë se Taycan me Performance Battery Plus.
Sistemi i saj elektrik 800V mbështet shpejtësi maksimale të karikimit të shpejtë DC prej më shumë se 600kW, që do të thotë se rreth 286 milje rreze mund të shtohen në 10 minuta.
Modeli i prodhimit ndjek konceptin GT XX, i cili përfundoi pothuajse 25,000 milje vrapimi në pistën e testimit Nardò në Itali, duke vendosur rekorde të shumta qëndrueshmërie dhe shpejtësie për automjetet elektrike.
AMG pretendon se ka adresuar çështjen e angazhimit të shoferit në automjetet elektrike përmes një sërë inovacionesh.
Sistemi i saj i ri AMGForce prezanton një tingull të sintetizuar të drejtimit të nxjerrë nga motori V8 i GT 4-Door Coupé origjinal, i shoqëruar me reagime haptike përmes strukturës së ulëses.
Ekziston gjithashtu një kuti shpejtësie e simuluar që është projektuar për të replikuar karakteristikat e një motori AMG. /Telegrafi/