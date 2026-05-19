Skoda Epiq është arma më e re në arsenalin e automjeteve elektrike me buxhet të grupit VW
Duke ndjekur gjurmët e Volkswagen ID, Polo dhe Cupra Raval, një tjetër markë e Grupit VW po rikthen automjetet elektrike me tërheqje në rrotat e përparme.
Edhe pse nuk është një pasardhës i vërtetë i Citigo-e iV, makinës elektrike të parë të Skodës, Epiq i ri luan një rol të ngjashëm, transmeton Telegrafi.
Crossover-i i vogël përfaqëson pikën hyrëse në linjën e automjeteve elektrike të markës çeke, me çmime në disa tregje evropiane të krahasueshme me ato të Kamiq me motor djegieje.
Shikoni përtej emrit pompoz dhe do të gjeni Skodën e parë që përqafon plotësisht një qasje të re stilimi.
Marka çeke e quan atë "Modern Solid" dhe sjell drita në formë T në të dy skajet e crossover-it të vogël.
Sa i vogël? Epiq mat vetëm 4171 milimetra i gjatë, 1798 mm i gjerë dhe 1620 mm i lartë.
Distanca e bollshme prej 2601 mm e rrotave bëhet e mundur nga bazat e dedikuara për automjetet elektrike.
Edhe pse shumica e automjeteve elektrike sot kanë tendencë të kenë doreza të sheshta dyersh për rrjedhje më të mirë ajri, Skoda i mban gjërat të thjeshta me një dizajn tradicional.
Megjithatë, Epiq arrin ende një koeficient të respektueshëm të rezistencës prej 0.275 falë grilave aktive në hyrjet e ajrit në formë O përpara.
Fellnet 17 deri në 19 inç janë projektuar gjithashtu duke pasur parasysh efikasitetin aerodinamik për të maksimizuar autonominë.
Nuk e prisnim shkrimin Skoda në shtyllat e pasme dhe do të na pëlqente të shihnim një rikthim të emblemës që përshkruan një shigjetë me krahë në një unazë.
Megjithatë, shumë prodhues makinash tani preferojnë të shkruajnë emrin e kompanisë në vend që të përdorin logot e tyre, edhe pse unë ende besoj se logot janë më të dallueshme sesa një mori shkronjash.
Sidoqoftë, Epiq ka një dizajn të padëmshëm që nuk do t'ju nxisë pulsin, por në të njëjtën kohë, nuk ka gjasa të shkaktojë shumë kritika.
Pjesa e brendshme është paksa e përzier sepse, ndërsa disa butona fizikë ndodhen poshtë vrimave qendrore të ajrit, fantazmat e së kaluarës ende e ndjekin grupin VW.
Po, po flasim për rrëshqitësin e volumit, të cilin ID. Polo e shmang duke përdorur një çelës fizik në vend të tij. Megjithatë, mund të kishte qenë më keq, duke pasur parasysh se Raval ka edhe më pak kontrolle tradicionale.
Si pajisje standarde, Skoda kombinon një panel instrumentesh dixhital 5.3 inç me një ekran me prekje 13 inç.
Kaloni në nivelet më të mira të pajisjeve dhe do të merrni gjithashtu ndriçim ambienti, së bashku me materiale të buta pëlhure për panelet e dyerve dhe panelin e instrumenteve që përputhen me tapicerinë e ulëseve.
Edhe pse është një crossover i vogël, Epiq krenohet me një kapacitet të jashtëzakonshëm ngarkese prej 475 litra, ose 75 litra më shumë se Kamiq me benzinë.
Palosja e ulëseve të pasme rrit vëllimin në 1,344 litra dhe ka një hapësirë shtesë prej 26 litra hapësirë magazinimi të shpërndarë në të gjithë kabinën.
Një bagazh i vogël përpara ofron hapësirë të mjaftueshme për të ruajtur kabllot e karikimit.
Epiq është modeli i parë i prodhimit i Skodës bazuar në platformën MEB+, i zhvilluar ekskluzivisht për modelet me tërheqje në rrotat e përparme. Motori elektrik vjen në tre nivele fuqie: 114 kuaj fuqi me 267 Nm, 133 kuaj fuqi me 267 Nm dhe 208 kuaj fuqi me 290 Nm.
Shpenzoni me Epiq-un më të fuqishëm dhe ai do të arrijë shpejtësinë 100 km/orë në 7.4 sekonda të respektueshme përpara se të arrijë shpejtësinë maksimale në 160 km/orë.
Vetëm motori elektrik më i fuqishëm vjen i çiftëzuar me baterinë nikel-mangan-kobalt (NMC) me një kapacitet neto prej 51.7 kWh.
Dy versionet e tjera kanë një paketë fosfati hekuri litiumi (LFP) prej 37 kWh. Të dyja bateritë ndajnë të njëjtat dimensione fizike, por njësia NMC ofron dendësi më të lartë energjie.
Nëse qëndroni te bateria bazë, Skoda vlerëson një rreze maksimale prej 196 miljesh (315 kilometrash), ndërsa paketa më e madhe ka energji të mjaftueshme për 267 milje (430 km) me një karikim të vetëm.
Përveç ofrimit të një rrezeje më të madhe, bateria NMC mbështet gjithashtu karikimin DC deri në 125 kW, duke mundësuar një karikim prej 10 deri në 80 përqind në 23 minuta. Bateria LFP e modelit bazë arrin maksimumin në 90 kW, duke lejuar një karikim prej 10 deri në 80 përqind në 28 minuta.
Duke parë përpara, Skoda ka një tjetër automjet elektrik që pret në prag. Duke debutuar më vonë këtë vit, SUV-i me tre rreshta Peaq do të bëhet automjeti më i madh elektrik i kompanisë ndonjëherë. /Telegrafi/