HC25 është një Ferrari F8 Spider V8 i ripërpunuar dhe i vetëm
Ferrari F8 Spider është, sipas shumicës së rrëfimeve racionale, një Ferrari me pamje tërheqëse.
Me përmasa të mrekullueshme, elegante, me një buzëqeshje shakaxhiu të gdhendur në fytyrën e tij dhe një set të këndshëm dritash të pasme me katër drita.
Një klient mendoi, "hë, le t'i shtojmë pak Ferrari të vitit 2026 këtij Ferrari të vitit 2020". Mirë se vini në HC25, transmeton Telegrafi.
Është një tjetër makinë e Projekteve Speciale, që do të thotë se është një makinë që lindi nga kërkesa e një klienti, e skicuar nga Flavio Manzoni dhe ekipi i tij, dhe e dorëzuar si një nga Ferrari-t më të rrallë të ndërtuar ndonjëherë.
Ferrari e përshkruan atë si një "urë", duke mbyllur hendekun midis platformës së fundit jo-hibride V8 që ajo e përdori kaq shkëlqyeshëm dekadën e kaluar, me shenja stilistike nga gama e saj moderne.
Entuziastët e zjarrtë të Ferrarit pa dyshim do të shohin një copë 12Cilindri këtu, një shkëndijë të F80 atje. Ekziston ajo që Maranello e quan një strukturë "me dy vëllime" që bashkon pjesët e përparme dhe të pasme me një fjongo të zezë gjigante funksionale të varur në hapësirën e motorit dhe që zbret poshtë në anët. Nëse shikoni nga afër, ajo ka hyrje ajri.
Diku tjetër ka drita të reja "që përdorin module që nuk janë shfaqur më parë në asnjë Ferrari", sipërfaqe me shkëlqim dhe mat, fellne të reja, doreza të reja dyersh të punuara nga alumini i ngurtë dhe drita të pasme të ndara. Ferrari tha se përmasat e HC25 u rafinuan "për të ulur vijën e perceptuar të shpatullave". Natyrisht, do ta keni vënë re këtë.
Gjithashtu do të keni vënë re përmendjen e një 'turbo V8', sepse kjo është ajo që F8 - një pasardhës i 488, i cili nga ana tjetër ishte një pasardhës i 458-ës së mrekullueshme - e kishte të paketuar poshtë. Është një njësi përbindësh, një motor me tetë cilindra me turbo 3.9 litra që ofron 710 kuaj fuqi dhe shumë çift rrotullues.
Jo zhurma më e madhe, duhet pranuar, por është shumë i shpejtë.
Ferrari arrin 0-100 km/orë në 2.9 sekonda, 0-200 km/orë në 8.2 sekonda dhe një shpejtësi maksimale prej 328 km/orë.
Jo se do të shihni ndonjëherë një makinë të Special Projects që të arrijë shpejtësi të tilla, kaq e rrallë është dhe ndërtimi i tyre i detajuar: çdo makinë fillon siç u përmend me një kërkesë të klientit, të cilën Ferrari më pas kalon dy vjet (mesatarisht) duke e shndërruar në një automobil (fjalë për fjalë) unik. /Telegrafi/