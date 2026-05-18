Volvo EX60 kushton më pak se BMW iX3 - për momentin
BMW ka iX3 të ri, Mercedes-Benz ka GLC-në e ardhshme dhe tani Volvo ka EX60.
Të tre këto crossover-a elektrikë pritet të dalin në SHBA në muajt e ardhshëm dhe, ndërsa datat e prodhimit të tyre afrohen, po krijojmë një ide më të mirë se si do të jenë çmimet e treshes.
Në rastin e Volvo-s, EX60 i ri fillon nga 59,795 dollarë për modelin bazë P6 Plus, me tarifën e detyrueshme të destinacionit prej 1,395 dollarësh të përfshirë.
Kalimi në P10 Plus me të gjitha rrotat aktive sjell një çmim fillestar prej 62,145 dollarësh. Ndërkohë, P6 Ultra kushton 66,395 dollarë dhe P10 Ultra me AWD kushton 68,745 dollarë.
Me një çmim fillestar prej nën 60,000 dollarësh me destinacion për EX60 bazë, kjo e vendos atë drejtpërdrejt në konkurrencë me BMW iX3.
Modeli 50 xDrive fillon nga 62,850 dollarë me destinacion, megjithëse dyshohet se një variant më i lirë mund të jetë në rrugë e sipër.
GLC EV i ri nuk ka ende çmime, por ne presim që Benz elektrik të kushtojë rreth 60,000 dollarë kur të jetë i ri.
EX30 ka tre pako baterish: 80.0, 91.0 dhe 112.0 kilovat-orë, varësisht nga specifikimet.
Janë të disponueshme si modelet me një motor ashtu edhe ato me dy motorë, me SUV-in që arrin nga 369 deri në 503 kuaj fuqi në versionet P6 dhe P10, me P12 që ofron një fuqi marramendëse prej 670 kuajsh.
iX3 50 xDrive merr 463 kuaj fuqi, në krahasim, dhe GLC jep 483 kuaj fuqi.
Megjithatë, aty ku Benz dhe BMW e mundin Volvo-n është në departamentin e gamës.
Modeli bazë EX60 P6 ka vetëm 480 kilometra autonomi, ndërsa modeli EX60 P10 AWD ka 480 kilometra autonomi. Edhe modeli më i lartë P12 me AWD (i cili ende nuk ka një çmim) mezi arrin 400 kilometra.
Modeli iX3 ka një autonomi prej 434 kilometrash në fillim, ndërsa modeli GLC premton "mbi 400" kilometra kur të dalë në shitje.
EX60 e tejkalon pak shpejtësinë e karikimit të iX3, të paktën. P6 karikohet nga 10 në 80 përqind në vetëm 16 minuta me deri në 320 kilovat, modeli P10 AWD gjithashtu e bën këtë në 16 minuta me 370 kilovat, dhe modeli P12 AWD arrin në 80 përqind në 19 minuta me 370 kilovat.
Në krahasim, modeli iX3 50 xDrive arrin nga 10 në 80 përqind në 21 minuta.
Me një çmim të përballueshëm (në krahasim me konkurrencën) dhe specifikime të mira, Volvo EX60 mund të jetë një opsion interesant kur të dalë në treg më vonë këtë vit. Dorëzimet priten më vonë këtë pranverë. /Telegrafi/