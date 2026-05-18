Kjo hiperveturë me 1,000 kuaj fuqi vjen me një motor Koenigsegg V8
Kimera Automobili po hyn zyrtarisht në arenën e hipermakinave me K39-ën e re, modelin më ambicioz të prodhuar ndonjëherë nga marka me seli në Piemonte, e themeluar nga Luca Betti.
I zbuluar në Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 në brigjet e liqenit Komo të Italisë, K39 shënon një moment vendimtar për kompaninë, e cila deri më tani ka qenë më e njohur për riinterpretimet e saj moderne të makinave legjendare të garave Lancia të viteve 1980, të tilla si EVO37 dhe EVO38.
Megjithatë, këtë herë nuk është një rikthim: K39 është një projekt i pastër, plotësisht origjinal, i zhvilluar nga themelet me qëllim bashkimin me rrethin e vogël të hipermakinave më ekskluzive në botë, transmeton Telegrafi.
Kimera K39 mbështetet në siluetat e makinave që dominuan Kampionatin Botëror të Makinave Sportive në vitet 1980. Rezultati është një karroceri e gjatë, e ulët dhe e skalitur me përmasa që dallohen nga normat e sotme.
Ngjashmëria familjare me krijimet e mëparshme të Kimera është ende e qartë - veçanërisht përpara dhe në pjesën e pasme - por këtu qasja është më ekstreme dhe më e sofistikuar.
Aerodinamika u zhvillua si një pjesë integrale e stilit. Pjesa e përparme përdor zgjidhje moderne të derivuara nga sportet motorike, duke përfshirë një kanal S për të menaxhuar rrjedhën e ajrit, ndërsa pjesa e pasme kombinon sipërfaqet e nxjerrjes me një krah të madh që kujton makinat e garave të qëndrueshmërisë të epokës. Edhe elementët e ndriçimit janë të integruar direkt në strukturën aerodinamike të makinës.
Krahas versionit standard, Kimera Automobili tregoi gjithashtu një konfigurim të veçantë "Pikes Peak", të zhvilluar për të theksuar më tej lidhjen e hipermakinës italiane me garën e ngjitjeve kodrinore.
Ky variant përmban shtesa të dedikuara aerodinamike dhe një konfigurim të orientuar drejt pistë, duke ruajtur ende ligjshmërinë e rrugës.
Titulli më i madh teknik i K39 është motori i tij. Kimera është partnerizuar me Koenigsegg, prodhuesin suedez të makinave të njohur për hipermakinat ekstreme, për të zhvilluar një motor V8 me dy turbo të personalizuar.
Motori prodhon 972 kuaj-fuqi në 7,350 rpm dhe 885 lb-ft çift rrotullues në 5,500 rpm, me kufizuesin e rrotullimeve të vendosur në 8,250 rpm.
Sipas Kimera, motori është përshtatur posaçërisht për karakterin e K39. Krahasuar me aplikimet më ekstreme të përdorura në modelet Koenigsegg, sistemi i induksionit të detyruar është lehtësuar dhe optimizuar për të përmirësuar reagimin e gazit dhe drejtimin e përgjithshëm.
V8 gjithashtu përmbush rregulloret e emetimeve dhe mund të marrë përditësime të softuerit përmes platformës cloud të zhvilluar nga prodhuesi suedez i makinave.
Projekti përfshin gjithashtu Dallara-n, specialistin italian të inxhinierisë së garave, i cili po punon me Kimera-n në një rol konsulence teknike dhe zhvillimi të përbashkët.
Qëllimi i deklaruar është të krijojë një hipermakinë të aftë të kombinojë performancë të lartë, peshë të ulët dhe një përvojë analoge dhe tërheqëse drejtimi.
Si të gjitha Kimera-t, K39 do të ndërtohet në numër të kufizuar. Edhe para zbulimit të saj zyrtar, më shumë se 20 njësi ishin ndarë tashmë për klientë të zgjedhur. 10 blerësit e parë do të kenë gjithashtu qasje në konfigurimin special të Pikes Peak.
Pas debutimit të saj në Concorso d'Eleganza Villa d'Este, K39 do të niset në një shfaqje ndërkombëtare rrugore që do të përfshijë ngjarje të tilla si Festivali i Shpejtësisë Goodwood, Java e Makinave Monterey, Spa-Francorchamps dhe Le Mans Classic.
Në Le Mans, Luca Betti do të drejtojë një makinë historike që frymëzoi projektin K39, duke mbyllur simbolikisht ciklin midis së kaluarës dhe së ardhmes.
Me këtë hipermakinë, Kimera po shkon përtej rolit të saj si një interpretuese nostalgjike e sporteve historike motorike dhe po përpiqet të ndërtojë identitetin e saj në peizazhin modern të supermakinave.
Është një sfidë ambicioze - e bërë edhe më domethënëse nga bashkëpunimi me Koenigsegg dhe një debutim në një nga ngjarjet më prestigjioze të automobilave në botë. /Telegrafi/