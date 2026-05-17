BMW K18 i egër, artistik dhe elegant bebuton në Villa d’Este
Kur R18 doli gjashtë vjet më parë, ajo gjë ishte një deklaratë kaq masive stili sa papritmas BMW dukej gati të përballej me Harley, Indian dhe çdo prodhues motoçikletash që guxonte të ndërtonte diçka të ngjashme.
Por nuk kishte asgjë të ngjashme. Problemi i vetëm ishte se kishte një qasje të veçantë ndaj manovrimit me të cilën duhej kohë për t'u mësuar, transmeton Telegrafi.
Në këtë frymë, BMW prezanton këtë, Vision K18 mondo-stilistike dhe shumë të lezetshme, të cilën BMW e quan "një motoçikletë vizioni që ofron një pamje të sigurt mbi një shprehje të re të performancës, luksit dhe dinamizmit".
Ndërsa R18 fuqizohej nga një motor i sheshtë me dy motorë 1,800cc që e tundte motoçikletën anash kur ndizej, Vision K18 merr motorin ultra të lëmuar, të montuar tërthorazi, me gjashtë motorë në linjë të BMW-së nga K1600 cruiser.
Motoçikleta do të debutojë këtë fundjavë në Villa d’Este, një nga konkurset më elegante në botë, të sponsorizuara nga BMW dhe shumë elegante.
Nëse ndonjëherë ka pasur një arsye për të udhëtuar me avion privat dhe për të shkuar në Evropë, kjo është ajo.