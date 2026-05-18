Modeli i parë BMW Alpina në epokën e re do të jetë një limuzinë e madhe V8
Mund të thuhet me siguri se Vision BMW Alpina vodhi shfaqjen gjatë fundjavës në Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026.
Një kupe luksoze imponuese, grand tourer me katër vende nuk do të jetë modeli i parë në epokën BMW të Alpinës, transmeton Telegrafi.
Në fakt, mund të mos e shohë kurrë dritën e diellit. Për momentin, GT elegante cilësohet si një "studim dizajni unik".
Ndërkohë, nën-marka e sapokrijuar po i jep prekjet e fundit një limuzine të madhe.
BMW ka konfirmuar se modeli i parë Alpina që nga marrja e emrit të markës do të bazohet në Serinë 7.
Është planifikuar të mbërrijë diku vitin e ardhshëm me një motor V8, duke shërbyer si një pasardhës shpirtëror i B7, i shitur për herë të fundit në vitin 2022.
Logjika sugjeron që limuzina madhështore do të bazohet kryesisht në modelin kryesor të rinovuar së fundmi nga Mynihu.
Megjithatë, na thuhet se do të jetë "padyshim BMW Alpina".
Sa i përket asaj që nënkupton kjo deklaratë, do të kishte kuptim që disa nga elementët e dizajnit të konceptit kupe të transferoheshin në limuzinën e prodhimit.
Në fakt, Vision BMW Alpina kryesisht përdor planin e panelit të Serisë 7 të vitit 2027, të kompletuar me një ekran për pasagjerin.
Edhe gjurmët masive të makinës së shfaqjes prej 5200 milimetrash (gati 205 inç) sugjerojnë se ajo mund të kalojë lehtësisht si një Serie 7 Coupe ose diçka e tillë.
Serisë 7 të përditësuar aktualisht i mungon një motor V8 sepse 760i ende nuk ka marrë një zëvendësim të drejtpërdrejtë.
Megjithatë, BMW ka konfirmuar tashmë se një model M Performance me tetë cilindra do të vijë në vitin 2027.
Do të kishte kuptim që varianti Alpina të jetë i lidhur ngushtë me atë që thonë burime të brendshme se do të jetë një M760.
Modelet Alpina nga epoka para BMW kishin motorë të akorduar në mënyrë unike, dhe modeli i ardhshëm ka të ngjarë të vazhdojë këtë traditë.
Koncepti Vision paraqiste një "sistem fuqie V8 të akorduar për të prodhuar notat karakteristike të shkarkimit të Alpinës: të pasura dhe të thella në shpejtësi të ulët, tingëlluese në rrotullime të larta".
Sa i përket fuqisë, prisni një rritje të madhe mbi 536 kuaj fuqi të ofruara nga motori V8 me turbo 4.4 litra në 760i të vjetër.
Por Seria e re Alpina 7 nuk do të përqendrohet vetëm në performancën, pasi ky rol do t'i përkasë M760.
Në vend të kësaj, do të prioritizojë një udhëtim të shkëlqyer, siç lë të kuptohet nga cilësimi Comfort+ i konceptit.
Ndërsa detajet mbeten të pakta, ky modalitet duket të jetë një veçori ekskluzive për blerësit që kërkojnë të shkojnë përtej një BMW standarde: "një cilësim përtej kalibrimit standard të rehatisë BMW që ofron një karakter më të zhdërvjellët dhe të rafinuar".
Pjesa më e madhe që mungon në enigmë është se si Seria e ardhshme Alpina 7 do të dallohet nga BMW e rregullt.
Modelet e kaluara ofruan elegancë të përmbajtur dhe u përshtatën me turmën nëse e di, e di. Megjithatë, grilat masive në formë veshke të konceptit Vision e bëjnë kupenë e madhe shumë më pak diskrete sesa B7 e vjetër.
Disa elementë të kupesë unike ka të ngjarë të vazhdojnë edhe në limuzinë, pasi nuk do të kishte shumë kuptim të zbulohej një koncept kaq larg nga një model i ardhshëm prodhimi. /Telegrafi/