Rritet numri i të vdekurve nga tornadot në SHBA
Të paktën gjashtë persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar pasi tornadot goditën Michiganin dhe Oklahoman, në stuhi të forta që përfshiu disa pjesë të SHBA-së.
Zyrtarët thanë se katër persona u vranë në Michiganin jugor dhe dy vdiqën në Oklahoma, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë të vlerësojnë dëmet.
Stuhitë rrëzuan pemë, rrëzuan linjat e energjisë, dëmtuan ndërtesa dhe shkulën çatitë e disa shtëpive.
Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) tha se moti i keq mund të vazhdojë deri në fundjavë, duke paralajmëruar për stuhi dhe përmbytje të menjëhershme nga Rrafshnaltat e Mëdha deri në Teksas.
Bëhet e ditur se qindra njerëz u raportuan të kenë mbetur pa energji elektrike.
Zyrtarët e menaxhimit të emergjencave thanë se ekipet lokale të ndihmës po vazhdojnë të kërkojnë në zonat e dëmtuara dhe të fillojnë përpjekjet e rimëkëmbjes. /Telegrafi/