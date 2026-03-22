Rreth 200 vullnetarë pastrojnë Liqenin e Badocit në Ditën Botërore të Ujit
Në kuadër të Dita Botërore e Ujit, rreth 200 vullnetarë nga të gjitha moshat kanë marrë pjesë në një aksion të gjerë pastrimi në Liqeni i Badocit dhe brigjet përreth.
Aksioni u organizua nga Let's Do It - Ta Pastrojmë Kosovën, ku vullnetarët arritën të largojnë mbi 400 thasë me mbeturina nga kjo hapësirë e rëndësishme natyrore.
Organizatorët theksuan se ky aktivitet dëshmon se përmes bashkëpunimit mund të arrihen ndryshime reale në mbrojtjen e mjedisit. Ata falënderuan të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin dhe përkushtimin e treguar gjatë aksionit.
Megjithatë, nga kjo iniciativë u bë e ditur se aksionet e tilla nuk janë të mjaftueshme për të zgjidhur problemin e ndotjes në vend. Organizatorët u kanë bërë thirrje institucioneve që të marrin përgjegjësi më të madhe dhe të ndërmarrin masa konkrete për menaxhimin e mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit.
Sipas tyre, nevojiten politika të qarta dhe zbatim më i rreptë i ligjit, në mënyrë që të sigurohet një mjedis më i pastër dhe më i shëndetshëm për qytetarët.