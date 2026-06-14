Nesër i jepet lamtumira e fundit 27-vjeçarit që u vra me thikë në Prizren
Nesër do t’i jepet lamtumira e fundit 27-vjeçarit Albian Osmanaj, i cili humbi jetën tragjikisht pas një therjeje me thikë në fshatin Kobaj të Prizrenit.
Sipas njoftimit mortor të publikuar nga familja, varrimi i të ndjerit do të bëhet të hënën, më 15 qershor 2026, pas faljes së namazit të Ikindisë, në varrezat e fshatit Kobaj.
Ngjarja e rëndë ndodhi të dielën rreth orës 11:50, kur sipas Policisë së Kosovës, shpërtheu një përleshje me mjete të forta ndërmjet dy familjeve që janë kushërinj mes vete.
Si pasojë e plagëve të marra nga një mjet i mprehtë, 27-vjeçari nuk arriti t’u mbijetojë lëndimeve.
Policia ka shoqëruar në stacion personat e dyshuar, ndërsa hetimet në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
Sipas informacioneve, viktima dhe të dyshuarit janë djem të axhës mes vete. Konflikti dyshohet se ka nisur si pasojë e mospajtimeve rreth emërtimit të një rruge në këtë fshat.