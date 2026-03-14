Rosanna Arquette kritikon Harvey Weinstein: Manipulim i fakteve nga një abuzues i papenduar
Aktorja Rosanna Arquette i është përgjigjur deklaratave të mëparshme të Harvey Weinstein, i cili tha në burg se ajo dhe gra të tjera i ekzagjeruan akuzat për abuzim seksual.
Arquette këmbënguli se përdhunimet dhe sulmet ndodhën vërtet. Në një intervistë me The Hollywood Reporter, Weinstein tha se akuzat ishin vetëm të ekzagjeruara, megjithëse më shumë se 80 gra e raportuan atë për abuzim seksual në tetor 2017.
"Mund të jem një njeri i ashpër, por nuk jam i çmendur. Do të them vetëm se Rosanna Arquette, Gwyneth Paltrow dhe Angelina Jolie i shkatërruan të gjitha. Ato donin t'i përkisnin atij klubi grash dhe më shkatërruan mua", tha ai.
Në një deklaratë që ndau në Instagram-in e saj, Arquette i mohoi pretendimet e tij.
"Kur bëhet fjalë për ngjarjet që çuan në dënimet e shumta të Harvey Weinstein, ja faktet: Sulme kanë ndodhur, përdhunime kanë ndodhur. Nuk e kam ekzagjeruar kurrë. Historia ime për atë që ka ndodhur nuk ka ndryshuar kurrë. Nuk ka klub ku të përkasësh si viktimë e Harvey Weinstein. Të jesh viktimë sulmi ose përdhunimi nuk është klub", shkroi ajo.
Arquette kujtoi se akuzat kundër Weinstein u konfirmuan nga gazetarët investigativë, dhe hetimet u kryen nga departamentet e policisë në Manhattan dhe Los Angeles, dhe faktet dhe provat iu paraqitën gjykatave.
"Harvey Weinstein mori të gjitha përfitimet e një gjykimi të drejtë dhe u përfaqësua nga avokatët më të mirë që pasuria e tij mund të ofronte. Ai u gjykua dhe u dënua për këto krime", deklaroi ajo.
Vendimi i Weinstein u rrëzua në Nju Jork për arsye procedurale, pas së cilës ai u shpall fajtor dhe në një rigjykim vitin e kaluar ai u dënua për një akuzë për sulm seksual. Vendimi nga Kalifornia në vitin 2022, kur ai u dënua me 16 vjet burg për përdhunimin e një aktoreje, është ende i vlefshëm. Ai tani është duke pritur rigjykimin për akuzën e tretë për sulm seksual.
Weinstein pretendoi se gratë vendosën të flisnin vetëm për paratë, por Arquette e mohoi këtë.
"Nuk kam përfituar kurrë. Nuk e di se çfarë e motivoi Harvey Weinstein të më akuzonte për ekzagjerim për përfitim personal të imagjinuar. Kur manipulimi i fakteve rreth përdhunimit dhe sulmit seksual vjen nga abuzues të papenduar, viktimat viktimizohen përsëri", tha ajo.
Ajo pranoi se Weinstein ishte një "gjigant i industrisë" me aftësinë për të bërë filma me rëndësi artistike.
"Unë besoj në falje dhe e kam falur shumë kohë më parë sepse nuk doja të mbaja hidhërim. Nuk doja që jeta ime të përcaktohej nga sulmi. Ndjeva se akuzat e rreme kundër meje dhe mjegulla që ai po përpiqej të krijonte duke mohuar faktet kërkonin një përgjigje", tha ajo. /Telegrafi/