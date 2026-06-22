Rooney me fjalë të mëdha për Yamal: E dua atë, më bën të buzëqesh kur e shikoj
Wayne Rooney e ka lëvduar shumë sulmuesin e Barcelonës, Lamine Yamal, pas performancës së shkëlqyer të tij në fitoren 4-0 të Spanjës ndaj Arabisë Saudite në Kupën e Botës.
Yamal, i cili shënoi golin e parë në fillim të ndeshjes dhe luajti vetëm 45 minuta, vazhdon ngritjen e tij të shpejtë në skenën ndërkombëtare, duke fituar admirimin e njërit prej lojtarëve më të mëdhenj të të gjitha kohërave në Angli.
Duke folur ndërsa punonte për BBC-në, Rooney nuk e fshehu vlerësimin e tij për talentin e adoleshentit.
“E dua Lamine Yamal, ai më bën të buzëqesh,” tha Rooney.
Ish-sulmuesi i Manchester United theksoi inteligjencën e anësorit spanjoll si një nga cilësitë e tij më mbresëlënëse.
“Ai ka inteligjencë të jashtëzakonshme futbollistike, diçka që është shumë e vështirë për t’u mësuar.”
Rooney gjithashtu vuri në dukje ndikimin më të gjerë që Yamal ka në ekipin kombëtar të Spanjës, duke sugjeruar se prania e tij e ngre të gjithë skuadrën.
“Ajo që ai i sjell ekipit kombëtar spanjoll është vetëbesimi. Me të në skuadër, ata fituan Kampionatin Evropian kur ai ishte vetëm 16 vjeç.”
Ai beson se zhvillimi i anësorit në moshën 18 vjeç e ka bërë atë edhe më me ndikim përpara fushatës së Spanjës në Kupën e Botës.
“Tani që është pjekur dhe është edhe më i mirë në moshën 18 vjeç, ai i jep ekipit besimin dhe besimin se mund ta fitojnë këtë Kupë Bote.”