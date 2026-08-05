Ronela Hajati 'shpërthen' ndaj komenteve negative: Të vjen turp t’i lexosh, jo më t’i shkruash
Këngëtarja e njohur, Ronela Hajati, ka reaguar ashpër ndaj gjuhës së urrejtjes dhe komenteve fyese që qarkullojnë në rrjetet sociale.
Përmes një postimi në InstaStory, artistja shprehu zhgënjimin për nivelin e komunikimit në platformat sociale, duke theksuar se komentet e tilla janë bërë shqetësuese.
“Përfundimisht grada e nivelit të komenteve në përgjithësi në rrjete sociale është ZH… Të vjen turp t’i lexosh, jo më t’i shkruash”, shkroi Ronela.
Foto: Instagram
Ajo kritikoi edhe faktin se shumë prej autorëve të këtyre komenteve janë njerëz të rritur, me familje e fëmijë, duke i cilësuar si persona me “mendje të prishur”.
“Burra dhe gra në moshë, njerëz me familje, një fjalor dhe një mendje e prishur. Më vjen neveri të lexoj lloj-lloj shembujsh për çdo njeri që është fytyrë publike”, vijoi këngëtarja.
Në fund të reagimit, Ronela u bëri thirrje atyre që shpenzojnë kohë duke komentuar negativisht në internet ta përdorin atë energji për të rregulluar jetën dhe punët e tyre.
“Të shfrytëzonit gjithë këtë kohë që merreni me këtë mllef, për të rregulluar punët tuaja, më mirë do ishte ky popull”, përfundoi ajo. /Telegrafi/