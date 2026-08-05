Kaia Gerber thekson se nuk duket si nëna e saj Cindy Crawford: Edhe në ditët e mia më të mira, nuk jam askund pranë saj
Kaia Gerber ka thënë në një intervistë të re se nuk mendon se duket si nëna e Cindy Crawford, megjithëse krahasimet me ish-supermodelen janë një nder i madh për të.
Aktorja dhe modelja 24-vjeçare i tha Yahoo Entertainment se impresionohet kur njerëzit i thonë se i ngjan nënës së saj.
"Seriozisht, ndihem e nderuar kur njerëzit më thonë se i ngjaj mamasë sime. Do të doja të ishte kështu. Nuk mendoj se jam as afër saj në ditët e mia më të mira", thotë ajo.
Gerber foli për Cindy Crawford me shumë admirim. Ajo e quajti atë "gruaja më e bukur brenda dhe jashtë" dhe se çdo krahasim me të kishte shumë rëndësi për të.
Megjithatë, një pjesë e audiencës nuk u pajtua me vlerësimin e saj dhe nën videon e intervistës në TikTok u postuan komente se Kaia ishte "binjakja e Cindy-t" dhe "e njëjta nënë".
Rasti për krahasime të reja ishte paraqitja e saj e re në premierën e serialit "The Shards" në New York më 27 korrik. Gerber u shfaq atje me një fustan të gjatë Valentino të zbukuruar me rruaza dhe kristale, ndërsa grimi dhe modeli i flokëve të kujtonin stilin që Crawford mbante në vitet nëntëdhjetë. /Telegrafi/