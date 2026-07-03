Ronaldo vendos rekorde të reja pas golit kundër Kroacisë në Kupën e Botës
Cristiano Ronaldo tregoi edhe një herë pse shumë e konsiderojnë atë një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Kapiteni i Portugalisë shënoi kundër Kroacisë në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, duke shkruar një faqe tjetër në historinë e futbollit.
Ronaldo shënoi një penallti në minutën e 68-të për të barazuar rezultatin 1-1, duke u bërë golashënuesi më i vjetër në fazat eliminatore të një Kupe Bote. Ai shënoi golin në moshën 41 vjeç e 147 ditë.
Cristiano Ronaldo becomes the oldest goal scorer in FIFA World Cup knockout stage history (41 years, 147 days) 🇵🇹
Roger Milla remains the oldest player to score at the FIFA World Cup (42 years & 39 days). pic.twitter.com/VNNpmqLndD
— ESPN Insights (@ESPNInsights) July 3, 2026
Është interesante se goli kundër Kroacisë ishte gjithashtu goli i tij i parë në fazat eliminatore të një Kupe Bote, megjithëse kjo ishte paraqitja e tij e gjashtë në ngjarjen më të madhe të futbollit.
Me këtë, ai theu një tjetër rekord dhe arriti diçka që asnjë futbollist tjetër nuk e kishte arritur më parë. Portugezi u bë lojtari i parë në histori që shënoi të paktën 25 gola në Kampionatin Botëror dhe Evropian së bashku, dhe golat e tij u shpërndanë gjatë një karriere ndërkombëtare 22-vjeçare.
🚨 Cristiano Ronaldo is the first player in football history to score 25+ goals across the Men’s World Cup and European Championships:
◎ 2004 EC: ⚽⚽
◎ 2006 WC: ⚽
◎ 2008 EC: ⚽
◎ 2010 WC: ⚽
◎ 2012 EC: ⚽⚽⚽
◎ 2014 WC: ⚽
◎ 2016 EC: ⚽⚽⚽
◎ 2018 WC: ⚽⚽⚽⚽
◎ 2020… pic.twitter.com/QeVv7odBEf
— Squawka (@Squawka) July 3, 2026
Numra mbresëlënës të karrierës
Ishte goli i 11-të i Ronaldos në Kupën e Botës dhe i treti i tij në këtë turne, pasi më parë kishte shënuar kundër Uzbekistanit në fazën e grupeve dy herë.
Portugezi mbetet mbajtësi i rekordit botëror me 232 ndeshje për vendin e tij, duke shënuar një shifër mbresëlënëse prej 146 golash. Rivali i tij më i afërt portugez, Pedro Pauleta, ka shënuar 99 gola më pak.
Historia e portugezit në Kupën e Botës ka filluar që nga Gjermania 2006, dhe pothuajse dy dekada më vonë ai ende po thyen rekorde, duke konfirmuar statusin e tij si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e futbollit. /Telegrafi/