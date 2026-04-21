Ronaldo parashikon fituesin e titullit të Ligës Premier për sezonin 2025/26
Cristiano Ronaldos iu kërkua të jepte parashikimin e tij se kush mund ta fitojë Ligën Premier për sezonin 2025/26, në një aktivitet të kohëve të fundit.
Legjenda portugeze u takua dhe bashkëveproi me promotorin e famshëm të boksit Frank Warren në një ngjarje të kohëve të fundit të Queensberry Promotions.
Drejt fundit të bashkëbisedimit, Warren, i cili është tifoz i Arsenalit, i kërkoi Ronaldos t’i tregonte se kush besonte se do ta fitonte titullin e Ligës Premier.
Superkompjuteri parashikon fituesin e Ligës Premier pas triumfit dramatik të Man Cityt ndaj Arsenalit
Ronaldo ishte mjaft brutal me përgjigjen e tij, duke mohuar se fitues i titullin do të jetë klubi nga Emirates.
“Hej, ti nuk do ta fitosh ligën”, iu drejtuar Ronaldo promotorit Warren.
الاسطورة كريستيانو مع فرانك وارن(مشجع لارسنال)
لن تفوزوا بالدوري 😂😂 pic.twitter.com/lZ0pV444wh
— عالم القوت (@GOATTWORLD) May 18, 2024
Duket se Cristiano tani po e parashikon Manchester Cityn si ekipin që do të rrëzojë Arsenalin nga froni dhe do të fitojë titullin e Ligës Premier për sezonin 2025/26, pasi fitoi ndeshjen e tyre të fundit.
Aktualisht, Arsenali ka 70 pikë nga 33 ndeshje në pozitën e parë, ndërsa City ka 67 pikë me një ndeshje me pak dhe në rast fitoreje kalon si lider. /Telegrafi/