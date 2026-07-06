Ronaldo dhe Yamal me një moment simbolik pas përballjes Spanjë–Portugali
Fishkëllima përfundimtare e ndeshjes mes Spanjës dhe Portugalisë solli një pamje që pritet të mbetet gjatë në kujtesën e tifozëve të futbollit.
Pas fitores së Spanjës në raundin e 16-të të Kupës së Botës, futbollistët e dy kombëtareve u rreshtuan për t’u përshëndetur. Mes shumë duarshtrëngimeve, një moment tërhoqi veçanërisht vëmendjen: takimi mes Cristiano Ronaldos dhe Lamine Yamalit.
Dy yjet u përshëndetën me respekt dhe më pas u përqafuan shkurt, në një skenë që për shumë tifozë u interpretua si simbolike, sikur një brez i madh i futbollit po i hap rrugën brezit të ri.
Ronaldo u pa i zhgënjyer pas eliminimit të Portugalisë, në atë që mund të ketë qenë ndeshja e tij e fundit në Kupën e Botës.
Ëndrra e portugezëve për ta fituar trofeun mori fund, ndërsa një prej karrierave më të mëdha në historinë e futbollit ndërkombëtar mund të ketë mbyllur një kapitull të rëndësishëm.
Nga ana tjetër, Yamal tregoi respekt të plotë ndaj kapitenit portugez. Edhe pse Spanja kishte siguruar çerekfinalen, talenti i ri nuk festoi në mënyrë të tepruar gjatë përshëndetjes me Ronaldon.
Pa gjeste të mëdha dhe pa fjalë të shumta, duarshtrëngimi dhe përqafimi i tyre u kthye në një nga momentet më domethënëse të mbrëmjes.
Ronaldo ka qenë një figurë qendrore e futbollit botëror për më shumë se dy dekada, ndërsa Yamal konsiderohet një nga talentet më të mëdha të brezit të ri. /Telegrafi/