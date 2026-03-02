Rogerti eskalon ndaj Selin: Më thuaj me sa burra përnjëherë kryen marrëdhënie
Një debat i ashpër ka ndodhur së fundmi në mes të Selin Bollatit dhe Rogert Sterkajt, ku e përfshirë ka qenë edhe Greta Kazazi.
Në një moment banori eskaloi, derisa iu drejtua Selin se me sa burra ka kryer marrëdhënie.
"Më thuaj me sa burra përnjëherë kryen marrëdhënie", u shpreh ai.
Konkurrentja reagoi ashpër duke e konsideruar një turp Rogertin, për gjithë fjalët e veprimet e tij.
Ndërkaq komentuesit po kërkojnë zarf të zi për të, për shkak të eskalimeve që po bën.
Rogerti ka nisur një 'luftë' me Selin e Gretën, si kundërshtare të forta në lojë.
Sidoqoftë, mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet kjo lojë e tyre në vazhdim. /Telegrafi/
