SHBA-të do ta përfundojnë luftën me Iranin 'shumë shpejt', pretendon Trump
Donald Trump ka thënë se SHBA-të do ta përfundojnë luftën me Iranin "shumë shpejt", duke përsëritur pretendimet që ka bërë gjatë gjithë konfliktit.
Duke folur në Piknikun vjetor të Kongresit, i cili po mbahet në lëndinën jugore të Shtëpisë së Bardhë, Trump gjithashtu i bëri jehonë vërejtjeve të tij të mëparshme duke këmbëngulur se Teherani "dëshiron shumë të bëjë një marrëveshje".
Ai tha se "do të ndodhë dhe do të ndodhë shpejt", përpara se të shtonte: "Do të shihni çmimet e naftës të bien, ato do të bien", transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pasi presidenti amerikan pretendoi më parë këtë javë se Teherani po "lutej" të bënte një marrëveshje, pasi zbuloi se ishte vetëm një orë larg urdhërimit të sulmeve të reja ndaj Iranit.
Trump i anuloi sulmet me kërkesë të aleatëve të Gjirit të SHBA-së, për të lejuar, siç pretendoi ai, që "negociatat serioze" të vazhdonin.
Megjithatë, ai paralajmëroi se SHBA-të po përgatiteshin për një "sulm të plotë" nëse Irani nuk bënte një marrëveshje. /Telegrafi/