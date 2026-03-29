Rogert Sterkaj përmend emrat që sipas tij shkojnë në finalen e Big Brother
Big Brother Radio po zhvillohet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Selin dhe Miri në rolin e moderatorëve kanë pyetur Rogert Sterkajn për finalistët e këtij edicioni.
Megjithatë, ai mendon se do të jenë katër finalistë, e jo pesë siç edhe komentohet vazhdimisht.
Në finale sipas tij shkojnë dy meshkuj të shtëpisë dhe tri konkurrente gra.
"Në qoftë se janë pesë, unë mendoj që janë katër por në qoftë se janë pesë patjetër. Mendoj që dyshja historike, Miri dhe Rogert, Selin, Juelën dhe Brikenën", tha ai.
Megjithatë, ka mbetur edhe pak kohë deri në fund të këtij edicioni, ndonëse nuk ka akoma datë se kur do të mbahet finalja.
Duhet theksuar se kanë kaluar më shumë se tre muaj që nga nisja e këtij spektakli. /Telegrafi/
