Rodri shpallet lojtari më i mirë i Botërorit, Cubarsi futbollisti më i mirë i ri
Përfundimi i Kupës së Botës 2026 solli edhe ndarjen e çmimeve individuale për futbollistët më të dalluar të turneut, me Spanjën që dominoi edhe në këtë aspekt pas triumfit në finale ndaj Argjentinës.
Rodri u shpall Lojtari më i mirë i turneut, pasi ishte figura kryesore e Spanjës gjatë gjithë kampionatit. Mesfushori spanjoll udhëhoqi ekipin drejt titullit botëror me paraqitje të shkëlqyera dhe u vlerësua me çmimin më prestigjioz individual të turneut.
Një tjetër çmim për kampionët e botës shkoi për Pau Cubarsin, i cili u zgjodh Lojtari më i mirë i ri i Kupës së Botës. Mbrojtësi i talentuar spanjoll spikati me paraqitje të sigurta dhe pjekuri të jashtëzakonshme, pavarësisht moshës së re.
Edhe çmimi për Portierin më të mirë përfundoi në duart e një futbollisti spanjoll. Unai Simón u vlerësua si gardiani më i mirë i Botërorit falë pritjeve vendimtare dhe kontributit të madh në rrugëtimin e Spanjës drejt trofeut.
Ndërkohë, Kylian Mbappé i Francës fitoi Këpucën e Artë, pasi e mbylli turneun si golashënuesi më i mirë me 10 gola.
Kështu, Spanja, përveç trofeut të Kupës së Botës, fitoi edhe tre nga katër çmimet më të rëndësishme individuale të turneut, duke konfirmuar dominimin e saj në Botërorin 2026. /Telegrafi/