Robo-taksitë autonome tani kanë filluar të lëvizin vetë në rrugët britanike
Kompania amerikane Waymo ka njoftuar se taksitë autonome kanë filluar të lëvizin vetë në rrugët e London.
Deri tani, këto automjete operonin me “shoferë sigurie”, por së fundmi kontrolli është kaluar te inteligjenca artificiale, megjithëse një njeri ende qëndron në timon për raste emergjente.
Kompania ka testuar makinat për dhjetëra mijëra milje në rrugët londineze për të trajnuar sistemin në kushte reale dhe të simuluara.
Waymo synon të nisë shërbime plotësisht autonome për pasagjerë më vonë gjatë këtij viti, në pritje të miratimit nga autoritetet.
Megjithatë, sfidë mbetet besimi i publikut, pasi shumica e britanikëve shprehen skeptikë ndaj taksive pa shofer.
Sipas kompanisë, automjetet e saj kanë 92% më pak aksidente serioze krahasuar me shoferët njerëzorë.
Waymo thekson gjithashtu përfitime si privatësia dhe siguria më e lartë për pasagjerët, falë sensorëve me perceptim “mbinjerëzor”. /Telegrafi/