Roberto Carlos raportohet se u konvertua në Islam
Roberto Carlos raportohet se është konvertuar në Islam rreth katër javë më parë në Brazil, sipas deklaratave të një deputeti turk, i cili ka cituar një prej figurave të njohura të komunitetit mysliman në këtë shtet.
Lajmin e ka bërë publik Ali Sahin, deputet i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në Turqi, pas një takimi me përfaqësues të komunitetit mysliman në Sao Paulo.
Sipas Sahin, ai ka mësuar për konvertimin e pretenduar të Roberto Carlosit nga Sheikh Jihad Hammadeh, një figurë e njohur e komunitetit mysliman në Brazil dhe nënkryetar e këshilltar fetar i Shoqatës Kombëtare të Juristëve Islamikë (ANAJI).
Hammadeh i ka thënë deputetit turk se kishte qenë në kontakt me Roberto Carlosin prej një kohe dhe se ish-futbollisti e kishte vizituar rreth katër javë më parë. Sipas tij, gjatë kësaj vizite Carlos kishte shqiptuar shehadetin, deklaratën islame të besimit, dhe ishte konvertuar në Islam.
Sahin e ka bërë të ditur këtë pretendim përmes një postimi në rrjetet sociale, pas takimit me Hammadeh dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit mysliman brazilian në Sao Paulo.
Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri İle Bir Araya Geldik
Efsane Futbolcu Roberto CARLOS Müslüman Oldu…
Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever… pic.twitter.com/usYFJXdpgZ
— Ali ŞAHİN (@AliSahin501) August 17, 2026
Deputeti turk e ka përgëzuar Roberto Carlosin për konvertimin e pretenduar, duke i uruar atij dhe familjes së tij paqe, shëndet dhe prosperitet.
Në takim morën pjesë edhe disa përfaqësues të organizatave myslimane në Brazil, përfshirë presidentin e Islamic Charitable Youth League, Charif Neto, presidentin e Pari Mosque Foundation, Omar Aref, si dhe përfaqësues të ANAJI-t dhe organizatave të tjera fetare e humanitare.
Roberto Carlos, 53-vjeçar, konsiderohet një prej mbrojtësve të majtë më të mëdhenj në historinë e futbollit. Braziliani e kaloi pjesën më të madhe të karrierës te Real Madridi, me të cilin fitoi trofe të shumtë, përpara se në vitin 2007 të transferohej te Fenerbahce.
Së fundmi, ish-futbollisti brazilian është martuar gjithashtu me Suhayla At Tohiri, një agjente futbolli me origjinë marokene që jeton dhe punon në Spanjë.
Megjithatë, Roberto Carlos vetë nuk e ka konfirmuar publikisht deri më tani konvertimin e pretenduar në Islam. Taamaattumik, lajmi mbetet i bazuar në deklaratat e përfaqësuesve të komunitetit mysliman dhe deputetit turk./Telegrafi/