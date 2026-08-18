Roberto Carlos raportohet se është konvertuar në Islam rreth katër javë më parë në Brazil, sipas deklaratave të një deputeti turk, i cili ka cituar një prej figurave të njohura të komunitetit mysliman në këtë shtet.

Lajmin e ka bërë publik Ali Sahin, deputet i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) në Turqi, pas një takimi me përfaqësues të komunitetit mysliman në Sao Paulo.

Sipas Sahin, ai ka mësuar për konvertimin e pretenduar të Roberto Carlosit nga Sheikh Jihad Hammadeh, një figurë e njohur e komunitetit mysliman në Brazil dhe nënkryetar e këshilltar fetar i Shoqatës Kombëtare të Juristëve Islamikë (ANAJI).

Hammadeh i ka thënë deputetit turk se kishte qenë në kontakt me Roberto Carlosin prej një kohe dhe se ish-futbollisti e kishte vizituar rreth katër javë më parë. Sipas tij, gjatë kësaj vizite Carlos kishte shqiptuar shehadetin, deklaratën islame të besimit, dhe ishte konvertuar në Islam.

Sahin e ka bërë të ditur këtë pretendim përmes një postimi në rrjetet sociale, pas takimit me Hammadeh dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit mysliman brazilian në Sao Paulo.

Deputeti turk e ka përgëzuar Roberto Carlosin për konvertimin e pretenduar, duke i uruar atij dhe familjes së tij paqe, shëndet dhe prosperitet.

Në takim morën pjesë edhe disa përfaqësues të organizatave myslimane në Brazil, përfshirë presidentin e Islamic Charitable Youth League, Charif Neto, presidentin e Pari Mosque Foundation, Omar Aref, si dhe përfaqësues të ANAJI-t dhe organizatave të tjera fetare e humanitare.

Roberto Carlos, 53-vjeçar, konsiderohet një prej mbrojtësve të majtë më të mëdhenj në historinë e futbollit. Braziliani e kaloi pjesën më të madhe të karrierës te Real Madridi, me të cilin fitoi trofe të shumtë, përpara se në vitin 2007 të transferohej te Fenerbahce.

Së fundmi, ish-futbollisti brazilian është martuar gjithashtu me Suhayla At Tohiri, një agjente futbolli me origjinë marokene që jeton dhe punon në Spanjë.

Megjithatë, Roberto Carlos vetë nuk e ka konfirmuar publikisht deri më tani konvertimin e pretenduar në Islam. Taamaattumik, lajmi mbetet i bazuar në deklaratat e përfaqësuesve të komunitetit mysliman dhe deputetit turk./Telegrafi/

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