Robert De Niro shijon Mesdheun me partneren e tij 31 vjet më të re
Robert De Niro dhe partnerja e tij prej shumë kohësh, Tiffany Chen, po kalojnë pushimet në Rivierën Franceze, ku u fotografuan duke shijuar një moment relaksi së bashku.
Fituesi i çmimit Oscar 82-vjeçar dhe partnerja e tij 46-vjeçare u fotografuan të kapur për dore teksa largoheshin nga hoteli i famshëm Hotel du Cap-Eden-Roc në Antibes të shtunën.
Çifti u fotografua përpara se të hipte në anijen që po priste. De Niro zgjodhi një paraqitje të rastësishme, duke veshur një bluzë polo të bardhë, pantallona ngjyrë bezhë, një kapele bejsbolli dhe shapka të zeza.
Chen e kombinoi stilin me një fustan maksi të gjatë në një nuancë gri-kafe, të cilin e shoqëroi me një kapelë të madhe dielli dhe syze të errëta.
Ata dukeshin të relaksuar ndërsa shëtisnin përgjatë bregut. Aktori i mbante dorën Tiffany-t ndërsa ekuipazhi i ndihmonte të hipnin në anije. Ylli i "Casino" u ndihmua të hipte në anije nga anëtarët e ekuipazhit, ndërsa Tiffany hipi pak çaste më vonë. Çifti u pa më pas i ulur në kuvertë, duke shijuar diellin dhe pamjet e Mesdheut.
Robert dhe Tiffany u takuan për herë të parë në vitin 2015 në sheshxhirimin e filmit "The Intern", në të cilin ajo punoi si instruktore e arteve marciale. Edhe pse nuk kishin filluar një lidhje në atë kohë, ata u rilidhën vite më vonë dhe filluan një lidhje larg syrit të publikut rreth vitit 2021.
Lidhja e tyre u konfirmua po atë vit kur u fotografuan së bashku me pushime në Francë. Që atëherë, ata janë konsideruar si një nga çiftet më diskrete të Hollivudit. Tiffany Chen, një instruktore e arteve marciale dhe eksperte e tai chi-së, në përgjithësi mban distancë nga publiku.