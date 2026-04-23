Rinovimi i patentës së shoferit e çon gruan nga Indiana në misterin e sozisë së saj
Një grua nga Indiana po kërkon sozinë e saj pasi u sinjalizua nga një program për njohjen e fytyrës ndërsa po rinovonte patentën e saj.
Erika Brown nga Anderson tha se po rinovonte patentën e saj në Byronë e Automjeteve Motorike, kur programi tregoi se mund të kishte mashtrim, transmeton Telegrafi.
Ajo u kontaktua nga një hetues i Zbatimit të Mashtrimeve dhe Sigurisë i cili kërkoi prova të identitetit të saj përpara se të lëshohej patenta e saj e re.
Oficeri i tregoi Brown dy foto krah për krah - foton e patentës së saj dhe atë të një gruaje tjetër nga Indiana që është e të njëjtës moshë, por ka një emër dhe adresë të ndryshme.
Brown tha se ngjashmëria ishte e çuditshme.
"Cilat janë shanset që ne të dukemi kaq të ngjashëm, të jetojmë në të njëjtin vend dhe të mos jemi takuar kurrë", tha ajo.
"Unë jam fëmijë e vetme, kështu që askush nuk më ngjan vërtet mua. Të shihja dikë që më ngjan kaq shumë ishte vërtet e çuditshme dhe e çuditshme. Askush nuk më kishte thënë ndonjëherë, 'Duket si filan", tha ajo.
Leja e re e drejtimit të makinës së Brown u lëshua më në fund pas tre muajsh, por tani ajo po përpiqet të gjejë sozinë e saj duke postuar një video të re në TikTok me një përditësim të kërkimit të saj çdo ditë.
"Dua ta takoj, të jem në të njëjtën dhomë dhe ta di kush është. A ka familje? Si duken prindërit e saj? Si ndodh diçka e tillë gjenetikisht", tha Brown. /Telegrafi/