Rikthehet në vëmendja intervista e babait të Elijonës para disa viteve: Çfarë kishte deklaruar ai dy ditë pas aksidentit fatal të familjes?
Gjatë edicionit të së premtes të Big Brother VIP Kosova, banorja Elijona ka ndarë me shikuesit momente shumë të dhimbshme nga jeta e saj.
Një prej tyre ka qenë historia tragjike e humbjes së nënës dhe motrës së saj, të cilat kanë ndërruar jetë disa vite më parë në një aksident të rëndë në Kroaci.
Elijona rrëfeu emocionet e saj dhe dhimbjen që ka mbajtur brenda gjithë këto vite, duke bërë që të gjithë banorët dhe publiku të ndihen të prekur nga historia e saj. Babai i saj kishte deklaruar për T7 për gjendjen shëndetësore dhe emocionale të familjes pas aksidentit, duke treguar se dhimbja ishte e thellë dhe e vështirë për t’u përballuar.
Aksidenti tragjik kishte ndodhur më 25 korrik 2021, në qytetin e Slavonski Brod, në Kroaci. Autobusi ku udhëtonin pasagjerët nga Kosova kishte rreth 67 persona, dhe aksidenti ndodhi kur shoferi humbi kontrollin, duke bërë që autobusi të përmbysesh dhe të shkaktonte 10 viktima nga Kosova dhe dhjetra të tjerë të lënduar.
Rrëfimi i Eljonës ka ngjallur reragime të shumta në opinion edhe për shkak të arsyeve që ajo ka dhënë mbi faktin se si shteti gjerman e largoi nga kujdestaria e prindërve të saj dhe e drejtoi te një familje gjermane. /Telegrafi/