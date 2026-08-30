Ridley Scott tregon se si i krijon filmat e tij: I imagjinoj në kokën time dhe pastaj i transferoj në letër
Ridley Scott ka kaluar më shumë se 50 vjet duke realizuar disa nga filmat më të paharrueshëm të Hollivudit dhe, në një intervistë të re, ai tha se fillon ta vizualizojë një film shumë kohë përpara se të xhirohen kamerat.
Në një intervistë për People, ai deklaroi se pasi vizualizon filmin, fillon të vizatojë.
«E imagjinoj në kokën time dhe pastaj e transferoj në letër sepse koha ime në shkollën e artit është koha më e kënaqshme e jetës sime», tha ai.
Ai shtoi se për të puna fillon shumë kohë para se të vijë në shesh xhirimi. Ai gjithashtu theksoi se dëshiron të ketë një ide të qartë për filmin që po xhiron. Kjo qasje është e dukshme në filmin "The Dog Stars", adaptimi i Scott i romanit të Peter Heller.
Projekti i erdhi Scottit nga studioja gjatë periudhës kur ai po kërkonte filmin e tij të radhës.
"Shumë pak filma përfundojnë në tavolinën time, zakonisht shumicën e gjërave i zhvilloj vetë. Herë pas here ndonjë film përfundon në duart e mia", tha ai.
Arsimimi i tij filloi në Britaninë e Madhe, ku studioi dizajn dhe pikturë, dhe më pas në Kolegjin Mbretëror të Artit në Londër. Më vonë, ai u përqendrua në dizajnin grafik, në periudhën kur fotografia, televizioni dhe filmi filluan të hapnin mundësi të reja krijuese.
Ai nuk ndoqi kurrë shkollën tradicionale të filmit, por në vend të kësaj kaloi në regjinë tradicionale të filmit dhe përfundimisht u bë një nga regjisorët më të njohur të Britanisë. /Telegrafi/