Harry Styles kritikon ish-partneren e tij Taylor Swift që u martua në një sallë vallëzimi: Dasmat mbahen edhe këtu
Harry Styles, gjatë koncertit të tij në Madison Square Garden, bëri shaka për mbajtjen e një dasme në këtë sallë.
Komenti i tij erdhi gati dy muaj pasi ish-partnerja e tij Taylor Swift u martua në atë vend. Styles dhe Swift ishin në lidhje nga viti 2012 deri në vitin 2013.
"Jemi në Madison Square Garden, shtëpia e kampionëve të botës New York Knicks. Kemi edhe dasma këtu", tha me shaka Styles.
@entertainmenttonight Harry Styles kicked off night 3 of his 30-night Madison Square Garden residency by paying tribute to the iconic venue for being home to the New York Knicks and also the occasional wedding. 👀 #harrystyles #togethertogether #msg ♬ original sound - Entertainment Tonight
Deklarata e tij shkaktoi reagime nga fansat, me disa nga komentet që ishin: "Ai është shumë qesharak", "Nuk mund të vendos nëse po më mbështeste apo diçka tjetër" dhe "Nëse e njeh Harry-n, e di që ai po sillet thjesht si budalla".
Ai ishte i ftuar edhe në dasmën e Taylor Swift, por iu desh ta humbiste për shkak të angazhimeve. Megjithatë, e fejuara e tij Zoe Kravitz mori pjesë në dasmë.
Styles po performonte në stadiumin Wembley në Londër në atë kohë. /Telegrafi/