Mihrije Braha dhe Naim Abazi do të bëhen gjyshër për herë të parë
Çifti i njohur i estradës, Mihrije Braha dhe Naim Abazi, së shpejti do të përjetojnë një nga emocionet më të veçanta familjare, pasi do të bëhen gjyshër për herë të parë.
Nusja e tyre, Tringa, është në pritje të ëmbël dhe së shpejti do të mirëpresë fëmijën e saj të parë.
Lajmin e gëzueshëm e ka bërë të ditur vetë Tringa përmes një postimi në llogarinë e saj personale në Instagram.
Foto: Tringa Berisha/Instagram
Ajo ka publikuar një fotografi ku vërehet qartë barku i rrumbullakosur, ndërsa krahas imazhit ka shkruar: “Vajzë apo djalë”.
Edhe pse nuk ka preferuar ta zbulojë ende gjininë e foshnjës, publikimi i fotografive ka konfirmuar lajmin e bukur dhe ka ngjallur kureshtjen e ndjekësve.
Foto: Tringa Berisha/Instagram
Shtatzënia vjen vetëm pak muaj pasi Tringa dhe partneri i saj, Platori, i dhanë fund beqarisë, duke kurorëzuar dashurinë e tyre pas një fejese disa-vjeçare.
Për Mihrije Brahën dhe Naim Abazin, ardhja e foshnjës do të jetë një moment veçanërisht emocionues, pasi ata do të bëhen për herë të parë gjyshër.
Ndërkohë, fansat e familjes së njohur pritet të presin me interes për të mësuar nëse çifti do të mirëpresë një vajzë apo një djalë. /Telegrafi/