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Bisedimet midis Iranit dhe SHBA-së në Samitin pranë Liqenit të Luzernit, takimi i parë i Komitetit të Nivelit të Lartë, në Burgenstock të Zvicrës, përfunduan sot herët, me marrëveshjet mbi disa mekanizma që synojnë avancimin e negociatave drejt një marrëveshjeje përfundimtare sipas Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.

Takimi u mbajt nën ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, të cilët thanë se bisedimet u zhvilluan në një "atmosferë pozitive dhe konstruktive" dhe prodhuan "progres inkurajues".

Ja çfarë duhet të dini për rezultatet kryesore të bisedimeve, sipas deklaratës së përbashkët të ndërmjetësuesve:

1.Komiteti i Nivelit të Lartë

Një “Komision i Nivelit të Lartë” u krijua për të ofruar mbikëqyrje politike të procesit të ndërmjetësimit.

2.Grupet e punës

Kryenegociatorët amerikanë dhe iranianë do të udhëheqin grupet e punës të fokusuara në: çështjet bërthamore, sanksionet, monitorimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, çështjet tjera të lidhura me zbatimin.

3.Udhërrëfyesi 60-ditor

Duke u bazuar në Memorandumin e Mirëkuptimit, palët ranë dakord për një udhërrëfyes drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve, duke hedhur themelet për negociatat e menjëhershme teknike.

4.Bisedimet teknike

Bisedimet teknike do të vazhdojnë për pjesën e mbetur të javës në Burgenstock për të gjitha çështjet e pazgjidhura.

5.Ngushtica e Hormuzit

U krijua një kanal komunikimi për të parandaluar "incidentet dhe keqkomunikimin" dhe për të siguruar kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit.

6.Libani "celula e de-konfliktit"

Palët ranë dakord të krijonin një "celulë de-konflikti", që përfshin Libanin dhe të lehtësuar nga ndërmjetësit, për të monitoruar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban sipas memorandumit.

7.Angazhimi i ndërmjetësit

Katari dhe Pakistani thanë se do të vazhdojnë përpjekjet për të ruajtur një "atmosferë konstruktive" dhe për të mbështetur përparimin drejt një marrëveshjeje përfundimtare. /AA/

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