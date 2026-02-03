Reshje rekord bore mbulojnë Japoninë, raportohet për të paktën 30 të vdekur
Reshjet rekord të borës në Japoni thuhet se janë shkaktari për të paktën 30 vdekje në dy javët e fundit, përfshirë një grua 91-vjeçare të gjetur të varrosur nën 3 metra borë jashtë shtëpisë së saj, thanë zyrtarët.
Reshjet e dendura të borës e shtynë qeverinë e kryeministres Sanae Takaichi të urdhëronte vendosjen e trupave të martën për të ndihmuar në zonat e prekura, sipas televizionit kombëtar japonez NHK.
Autoritetet u thanë njerëzve të ishin të kujdesshëm për orteqet dhe borën e akumuluar që bie nga çatitë, raportoi NHK, dhe gjithashtu paralajmëruan se ndërprerjet e energjisë elektrike janë të mundshme në zonat më të goditura, përcjell Telegrafi.
JAPAN: Aomori City's all-time snowfall record stands at 209 cm, set in 1945, and the current 183 cm marks one of the highest snow accumulations ever recorded in the city.
February 2, 2026
Deri të martën, qyteti verior i Aomorit kishte 175 cm borë të akumuluar në tokë, më shumë se dyfishi i mesatares për këtë kohë të vitit, sipas NHK.
"Imminent threat to life"
Record-breaking snowfall in Aomori, northern Japan, has left snow depths topping 1.8 metres (5.9 feet), overwhelming roads and raising fears of deadly accidents and roof collapses, prompting the Japan Ground Self-Defence Forces to begin disaster relief
February 2, 2026
Të hënën, qyteti regjistroi deri në 183 cm (72 inç) borë të grumbulluar në disa zona, duke thyer rekordin 40-vjeçar prej 181 cm (71 inç) të vërejtur në vitin 1986.
Guvernatori i Aomorit, Soichiro Miyashita, tha të hënën se i kishte kërkuar ushtrisë të ofronte ndihmë në rast katastrofe, veçanërisht për të moshuarit, shumë prej të cilëve jetojnë vetëm dhe kanë nevojë për ndihmë për pastrimin e borës.
Disa qytete të tjera raportuan gjithashtu një grumbullim bore prej të paktën 135 cm (53 inç), raportoi NHK.
This afternoon: Record-breaking snowfall continues in Aomori, northern Japan, raising serious safety concerns.
At least two people have died during snow-removal efforts.
The Japan Ground Self-Defense Force has launched emergency operations to assist residents.
Authorities… pic.twitter.com/wjnStaYU3S
February 2, 2026
Nga 20 janari deri të martën, 30 persona vdiqën si pasojë e reshjeve të dendura të borës, sipas Agjencisë së Menaxhimit të Zjarrfikësve dhe Fatkeqësive.
Një total prej 290 personash pësuan lëndime, disa prej të cilave rëndë, për shkak të incidenteve të lidhura me borën, sipas NHK.
Agjencia meteorologjike tha se disa zona të vendit po shohin më shumë se dyfishin e vëllimeve të zakonshme të borës, pasi, sipas agjencisë së lajmeve Kyodo, një masë ajri e ftohtë nga Arktiku qëndron mbi arkipelagun japonez. /Telegrafi/