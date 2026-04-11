Reperi amerikan Offset lirohet nga spitali: Jeta është një rrezik dhe unë ende po luaj për të fituar
Reperi Offset është liruar nga spitali disa ditë pasi u plagos në një të shtënë me armë zjarri jashtë një kazinoje në Florida.
Ai u shtrua në spital të hënën në gjendje të qëndrueshme, dhe tani ai ka konfirmuar në mediat e tij sociale se është liruar nga spitali dhe është në gjendje të ecë.
“Jemi mirënjohës ndaj mjekëve, infermierëve dhe të gjithë stafit të spitalit që u kujdesën kaq mirë për mua”, tha zëdhënësi i tij për People.
Offset gjithashtu falënderoi të gjithë për mbështetjen e tyre dhe tha se mbetet i përqendruar në kthimin në jetën normale.
"Faleminderit të gjithëve që më vizituan dhe më treguan dashuri. Jam mirë, por kam ndërmend të jem më mirë. Jam i përqendruar te familja ime, rikuperimi dhe rikthimi në muzikë. E kuptoj që jeta përbëhet nga fitore të qeta dhe disfata të zhurmshme. Jeta është një rrezik dhe unë ende po luaj për të fituar", tha ai.
Departamenti i Policisë së Seminole i tha revistës People se reperi Lil Tjay u arrestua më 6 prill në lidhje me incidentin në kazino dhe u akuzua për sjellje të keqe të pahijshme. Ai u lirua me kusht nga burgu i Qarkut Broward të nesërmen.
Policia tha se një person tjetër u ndalua në vendngjarje, por nuk u akuzua, dhe autoritetet po punojnë për të identifikuar një ose më shumë persona të tjerë të përfshirë në incident.
Avokatja e Lily Tjay, Dawn Florio, mohoi thashethemet se ai ishte i përfshirë në incident.
"Lil Tjay nuk u qëllua me armë zjarri, as nuk akuzohet për ndonjë të shtënë. Çdo raportim që thotë të kundërtën është i rremë".