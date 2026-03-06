Redi Veli - rrugëtimi i DJ-it nga Saranda dhe konsolidimi në skenën elektronike
Redon Veli i njohur ndryshe me emrin artistik Redi Veli është një nga emrat aktivë në jetën muzikore të Sarandës.
I lindur më 25 nëntor 1998, ai ka ndërtuar profilin e tij si DJ dhe producent, duke u bërë pjesë e eventeve dhe aktiviteteve artistike në qytetin e tij.
Krahas performancave ‘live’, ai ka zhvilluar aktivitet të vazhdueshëm edhe në studio.
Remix-i i këngës “Balluket e Ballit” ishte një nga projektet që pati ndikim të ndjeshëm onlajn, duke krijuar audiencë dhe duke forcuar identitetin e tij si producent në muzikën elektronike.
Megjithëse përfundoi shkollën profesionale për Hoteleri-Turizëm, ai zgjodhi të ndjekë pasionin për muzikën, duke investuar në zhvillimin artistik dhe eksperiencën në skenë. Ky rrugëtim e ka bërë të pranishëm në aktivitete dhe evente të ndryshme në Sarandë, ku ka kontribuar në atmosferën artistike të qytetit.
Së fundmi, Redi Veli ka zgjeruar prezencën e tij edhe në platformat digjitale si Spotify dhe Apple Music, duke e bërë muzikën e tij të qasshme për një publik më të gjerë.