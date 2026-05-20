Reali në telashe, klubi që Gvardiol është tifoz i tyre futet në garë
Bayern Munich po kërkon përforcime në repartin defensiv për sezonin e ardhshëm dhe emri i Josko Gvardiol po përmendet gjithnjë e më shumë si një nga objektivat kryesorë të klubit bavarez.
Sipas raportimeve nga “Sport1”, mbrojtësi kroat mund ta imagjinojë një transferim në Mynih dhe thuhet se është i hapur për t’u larguar nga Manchester City. Avantazh i madh për Bayernin mbetet fakti se 24-vjeçari është tifoz i kahershëm i klubit gjerman.
Gjatë fundjavës, legjenda gjermane Lothar Matthaus konfirmoi interesimin e Bayernit për kroatin, i cili ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Cityt në repartin defensivë.
Megjithatë, transferimi nuk pritet të jetë i lehtë. Manchester City kishte paguar rreth 90 milionë euro te RB Leipzig për kartonin e Gvardiolit, ndërsa lojtari ka kontratë deri në vitin 2028.
Gjithashtu gjiganti spanjoll Real Madridi e ka prioritet transferimin e kroatit.
Raportet në Gjermani sugjerojnë se një marrëveshje mund të arrihet për rreth 75 milionë euro.
Shkathtësia e Gvardiolit për të luajtur si qendërmbrojtës dhe mbrojtës i majtë e bën atë një opsion ideal për Bayernin, duke rritur konkurrencën edhe për Alphonso Davies.
Në listën e alternativave për krahun e majtë të mbrojtjes përmendet gjithashtu edhe Nathaniel Brown i Eintracht Frankfurt.