Zbulohet transferimi i parë që Maresca kërkon nga Manchester City
Pas konfirmimit të largimit të Pep Guardiolës nga stoli, Enzo Maresca ka arritur një marrëveshje verbale për të marrë përsipër detyrën e trajnerit të Manchester Cityt. Strategu italian do të udhëheqë projektin e ri të klubit dhe tashmë ka bërë kërkesën e tij të parë të madhe në lidhje me nënshkrimet e reja.
Objektivi i tij kryesor është mesfushori argjentinas Enzo Fernandez, potencialin e plotë futbollistik të të cilit ai arriti ta zhbllokojë gjatë kohës së tyre së bashku te Chelsea. Trajneri italian e sheh mesfushorin amerikano-jugor si një shtesë vërtet luksoze në mesfushën e Cityt për sezonin e ardhshëm.
Drejtuesit sportivë të Manchester Cityt e njohin nevojën urgjente për të ristrukturuar mesfushën e tyre përpara largimit të menjëhershëm të mesfushorit portugez Bernardo Silva, kontrata e të cilit po skadon. Për më tepër, dëmtimet e përsëritura të Rodrit e bëjnë të domosdoshme kërkimin e një partneri me një rekord të provuar të përsosmërisë në situata me presion të lartë.
Transferimi nuk do të jetë i lehtë, pasi lojtari vlerësohet rreth 120 milionë euro dhe ka një kontratë që zgjat deri në vitin 2032. Megjithatë, paqëndrueshmëria institucionale e Chelseat dhe humbja e tyre e fundit në finalen e Kupës FA ndaj Manchester Cityt mund ta përshpejtojnë largimin e tij.
Zyrat e klubit nga Etihad tashmë po lëvizin me shpejtësi, të vetëdijshëm se gjigantë si Real Madrid dhe Paris Saint-Germain po e monitorojnë gjithashtu situatën e tij.
City e ka vendosur lojtarin e talentuar argjentinas në krye të listës së prioriteteve të tij për të siguruar një tranzicion të qetë pas ndryshimit në menaxhim.
Stafi teknik i klubit është i bindur se prania e Marescas do të jetë çelësi për zhbllokimin e negociatave komplekse me bordin e klubit londinez. /Telegrafi/