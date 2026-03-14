Real Madridi vazhdon me formën e lartë, shënon fitore bindëse ndaj Elches
Real Madridi ka arkëtuar pikët e plota në shtëpi me një triumf bindës në shtëpi ndaj Elches.
“Los Blancos” triumfuan me rezultat 4-1, sfidë që e dominuan në të gjitha aspektet.
Antonio Rudiger kaloi Realin në epërsi pas 39 minutave lojë me një gol të bukur pas një topi të kthyer.
Ndërsa, ishte mesfushori Federico Valverde që realizoi eurogol për ta dyfishuar epërsinë (44’).
Dominimi i Realit vazhoi gjatë tërë lojës, me mbrojtësin Dean Huijsen që shënoi golin e fitores, për të shënuar me kokë pas harkimit të talentit Yanez (66’).
E tëra që bëri Elche ishte goli i nderit, në fakt autogol nga i riu Manuel Ibanez, i cili në përpjekje për ta larguar topin e dërgoi në rrjetë (85’).
Fitoren e Realit e vulosi mesfushori Arda Guler me një gol të jashtëzakonshëm nga distanca, përtej gjysmës së fushës (90’).
Reali me këtë fitore shkon në kuotën e 66 pikëve ndërsa Elche zë pozitën e 17-të me 26 sosh./Telegrafi/