Real Madridi sinjalizon largimin e parë të madh në fund të sezonit
David Alaba po përballet me muajt e fundit si lojtar i Real Madrid. Klubi madrilen tashmë ka marrë një vendim të qartë për të ardhmen e tij.
Real Madrid po punon për planifikimin e sezonit të ardhshëm, dhe mbrojtja është një nga fushat që kërkojnë forcim, ku emri i austriakut është në qendër të debatit.
Roli i David Alabas ka ndryshuar rrënjësisht te Real Madrid. Lëndimet kanë ndikuar në performancën e tij në sezonet e fundit.
Megjithatë, situata aktuale është ndryshe. Rëndësia e tij brenda skuadrës ka rënë ndjeshëm, dhe vazhdimësia e tij ka qenë minimale. Pjesëmarrja në La Liga ka qenë e kufizuar për shkak të problemeve të përsëritura fizike.
Sipas raportimeve të Der Spiegel, Real Madrid është i qartë në qëndrimin e tij. Nuk ka asnjë qëllim për t’i ofruar rinovim Alabas nën kushtet aktuale.
Kontrata e tij po përfundon së shpejti, dhe gjithçka tregon se koha e tij në klub po mbyllet.
Paga e David Alabas është një nga më të lartat, gjë që komplikon çdo mundësi për vazhdimësi. Florentino Pérez kërkon një balancë ekonomike.
Real Madrid do të mbyllë këtë kapitull me respekt, duke njohur kontributin dhe karrierën e lojtarit te klubi.
Alaba ka një këmbë jashtë Real Madrid, një vendim i influencuar nga paga e lartë, historia e lëndimeve dhe nevoja e klubit për të rinovuar mbrojtjen në La Liga./Telegrafi/