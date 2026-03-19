Real Madridi po përgatitet t’i ‘rrëmbejë’ PSG-së yllin e skuadrës – ai kushton 80 milionë euro
Achraf Hakimi është rikthyer në radarët e Real Madrid si një nga prioritetet kryesore për të forcuar krahun e djathtë të mbrojtjes në vitet e ardhshme në La Liga.
Klubi madrilen është në kërkim të një zgjidhjeje afatgjatë për këtë pozicion kyç dhe ka kthyer vëmendjen te një ish-lojtar i vet.
Mbrojtësi maroken, aktualisht pjesë e Paris Saint-Germain, përputhet në mënyrë perfekte me profilin që kërkon bordi i klubit. Përvoja e tij, shpejtësia dhe aftësitë offensive e bëjnë atë një objektiv të nivelit të lartë.
Një rikthim i mundshëm i Achraf Hakimi te Real Madrid nuk është ide e re, por tani duket se ka marrë më shumë forcë. Lojtari e njeh klubin, kërkesat dhe stilin e lojës që karakterizon ekipin në La Liga, çka do ta lehtësonte përshtatjen e tij të menjëhershme.
Për më tepër, zhvillimi i tij te Paris Saint-Germain ka qenë i jashtëzakonshëm në sezonet e fundit. Ai është konsoliduar si një nga mbrojtësit e djathtë më të mirë në futbollin europian, duke u dalluar për ndikimin si në fazën defansive ashtu edhe në atë ofensive.
Real Madrid beson se transferimi i tij do të sillte një rritje të menjëhershme cilësie në një pozicion që ka nevojë për përforcim.
Nga ana tjetër, Paris Saint-Germain është plotësisht i vetëdijshëm për vlerën e Achraf Hakimi në skuadër dhe nuk ka ndërmend ta lehtësojë largimin e tij në afatin e ardhshëm kalimtar, pavarësisht interesimit të madrilenëve.
Mbrojtësi ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2029, duke i dhënë klubit francez një pozitë të fortë në negociata, të cilët e vlerësojnë kartonin e tij rreth 80 milionë euro./Telegrafi/