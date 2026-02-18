Real Madridi po përgatit një ofertë prej 100 milionë eurosh për yllin e PSG-së
Real Madridi po përgatit një lëvizje strategjike në afatin kalimtar veror, duke vendosur si objektiv prioritar talentin francez Desire Doue.
Drejtuesit madrilenë shohin një mundësi të favorshme për të ndërhyrë në situatën e krijuar te Paris Saint-Germain, pas tensioneve të raportuara mes trajnerit Luis Enrique dhe Ousmane Dembele.
Klubi nga kryeqyteti spanjoll e konsideron Doue si një projekt afatgjatë me potencial për t’u shndërruar në një nga yjet dominues të futbollit evropian.
Paraqitjet e tij mbresëlënëse, përfshirë një dopietë ndaj AS Monaco në Ligën e Kampionëve, kanë forcuar bindjen në zyrat e “Los Blancos” se bëhet fjalë për një investim strategjik.
Sipas burimeve pranë klubit, Real Madrid është i gatshëm të ofrojë deri në 100 milionë euro për të bindur drejtuesit parisienë të lejojnë largimin e talentit 20-vjeçar.
Raportet e skautëve e vlerësojnë lart pjekurinë taktike, shpejtësinë shpërthyese dhe aftësinë realizuese të Doue, duke e konsideruar atë si një aset kyç për dekadën e ardhshme.
Në “Santiago Bernabeu” besohet se ky transferim do të ishte jo vetëm një përforcim cilësor i repartit ofensiv, por edhe një deklaratë force përballë rivalitetit të brendshëm dhe atij evropian.
Strategjia e klubit synon mbylljen e marrëveshjes përpara se gjigantët e Ligës Premier të hyjnë në garë, çka mund të rrisë ndjeshëm vlerën e kartonit.
Nëse kushtet mbeten të favorshme, afati kalimtar i verës mund të sjellë një nga transferimet më të bujshme mes dy gjigantëve të futbollit evropian. /Telegrafi/