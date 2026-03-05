Real Madridi përshpejton planet për transferimin e yllit të Liverpoolit
Real Madridi është në kërkim të një mbrojtësi të ri qendror, pasi synon të forcojë opsionet në këtë repart gjatë afatit kalimtar të verës.
Ideja e klubit është të afrojë një lojtar të nivelit të lartë për të zëvendësuar largimet e mundshme të David Alaba dhe Antonio Rudiger. Një nga futbollistët që po merret seriozisht në konsideratë është mbrojtësi i Liverpoolit, Ibrahima Konate.
Interesi për Konate ekziston që nga vera e kaluar, megjithëse dukej se kishte përfunduar në nëntor kur madrilenët e njoftuan zyrtarisht mbrojtësin e Liverpoolit se nuk do ta ndiqnin më transferimin e tij.
Megjithatë, situata ka ndryshuar në javët e fundit, pasi Real Madridi humbi mundësinë për të nënshkruar me Marc Guehi i cili iu bashkua Manchester Cityt në janar dhe Dayot Upamecano që rinovoi kontratën me Bayern Munich.
Nico Schlotterbeck është përmendur së fundmi si një tjetër kandidat i mundshëm, por sipas raportimit të BILD, Konate është aktualisht kandidati kryesor i Real Madridit për pozicionin e mbrojtësit qendror.
Konate konsiderohet një opsion më tërheqës sesa Schlotterbeck për shkak se mund të vijë si lojtar i lirë, ndërsa mbrojtësi i Borussia Dortmund do të kërkonte një shumë të konsiderueshme transferimi.
Për më tepër, ai do të ishte një zëvendësues ideal për një lojtar si Rudiger, mungesat e shumta të të cilit këtë sezon mund të bëjnë që klubi të mos i ofrojë rinovim kontrate përpara se marrëveshja aktuale të përfundojë në muajin qershor./Telegrafi/