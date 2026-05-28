Skandal në Brazil para Kupës së Botës: Mjekët gënjyen për dëmtimin e Neymarit
Kur përzgjedhësi Carlo Ancelotti njoftoi se e kishte përfshirë Neymarin në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës, tifozët në vend u gëzuan, por tani një skandal i madh po zien.
Siç shkruajnë mediat në Amerikën e Jugut, është gjithnjë e më e sigurt se Neymar ishte i lënduar kur mori telefonatën nga Ancelotti, dhe kjo u fsheh nga mjekët e klubit të tij Santos.
Sot u konfirmua se Neymar do të mungojë për të paktën dy deri në tre javë për shkak të një dëmtimi në pulpë, që do të thotë se ai do të humbasë ndeshjet përgatitore kundër Panamasë dhe Egjiptit, dhe ndoshta ndeshjen e parë të Kupës së Botës kundër Marokut.
"Neymar mbërriti këtu në kamp dje dhe kaloi të gjitha testet mjekësore, të cilat përfunduan me një rezonancë magnetike. Ajo zbuloi një dëmtim të pulpës së këmbës të shkallës së dytë, jo vetëm edemë. Pritet që ai të jetë gati për rreth njëzet ditë në maksimum", tha shkurt mjeku i ekipit kombëtar brazilian, Rodrigo Lasmar.
Disa media braziliane dyshojnë se e fshehën dëmtimin e Neymar te Santos në mënyrë që ftesa e Ancelottit për në Kupën e Botës të mos vihej në dyshim.
Dyshohet se më 18 maj, Shërbimi Kombëtar i Brazilit mori një dokument të certifikuar nga mjekët e klubit se gjithçka është në rregull me ish-lojtarin e Barcelonës dhe PSG-së. Edhe presidenti i klubit, Marcelo Teixeira, bëri deklarata në përputhje me letrën, duke thënë se nuk kishte asnjë arsye për t'u shqetësuar.
Pas kësaj, nën presionin e publikut, Ancelotti e përfshiu Neymarin në listë, por ai menjëherë i bëri të ditur të gjithëve se nuk do të kishte një vend të garantuar në formacionin titullar.
Tani është gjithnjë e më e sigurt se Neymar nuk do të jetë gati për Kupën e Botës, ku Brazili garon në një grup me Marokun, Haitin dhe Skocinë./Telegrafi/