Neymar i shkon me helikopter Ancelottit në grumbullim me Brazilin
Ylli brazilian Neymar ishte lojtari i fundit që u paraqit në Granja Comary, kampin stërvitor të Kombëtares së Brazilit në Teresópolis (shteti i Rio de Janeiro).
Sulmuesi mbërriti me një dëmtim dhe pritet t’i nënshtrohet menjëherë ekzaminimeve mjekësore për të përcaktuar shkallën e lëndimit dhe kohën e mundshme të rikthimit në fushë.
Neymar u ul me helikopter privat. Ai ishte i vetmi lojtar që erdhi me mjetin e tij, i cili – sipas raportimeve – mbante inicialet PP‑NJR në bisht.
Në ditën e parë të grumbullimit, gazetarëve nuk iu lejua hyrja në kamp. Para stërvitjes, të gjithë futbollistët do t’i nënshtrohen testeve mjekësore, pas të cilave pritet të ketë më shumë qartësi edhe për gjendjen e Neymarit.
Neymar Jr arrived to Brazil's World Cup camp in his own helicopter 🥶
Arritjet në kamp dhe mungesat për shkak të finales së Ligës së Kampionëve
Pak para Neymarit, në kamp mbërritën me makinë përzgjedhësi Carlo Ancelotti, si dhe zyrtarët Rodrigo Caetano dhe Cícero Souza. Mbrojtësi i majtë Douglas Santos gjithashtu u paraqit me makinë, ndërsa pjesa tjetër e lojtarëve, sipas raportit, zbarkuan me helikopter të marrë me qira nga Konfederata Braziliane e Futbollit (CBF).
Në këtë grumbullim nuk do të marrin pjesë menjëherë tre lojtarë që janë të angazhuar në finalen e Ligës së Kampionëve në Budapest: Marquinhos (PSG), si dhe dy lojtarët e Arsenalit Gabriel Magalhães dhe Gabriel Martinelli.
Ata pritet t’i bashkohen Brazilit më vonë, direkt në Shtetet e Bashkuara.
Neymar joins Carlo Ancelotti and Brazil's squad at Training camp. 🔥
Plani i fundit para udhëtimit në SHBA
Brazili do të qëndrojë në Granja Comary deri të shtunën, kur delegacioni do të udhëtojë për në Rio de Janeiro në fund të pasdites.
Të dielën, më 31 maj, në orën 18:30 lokale, Brazili do ta luajë miqësoren e fundit përgatitore ndaj Panamasë në stadiumin Maracanã.
Më pas, të hënën më 1 qershor, në mbrëmje, ekipi do të fluturojë drejt New Jersey, ku do ta zhvillojë fazën e fundit të përgatitjeve për turneun në SHBA. /Telegrafi/