Real Madridi përgatit mbi 75 milionë euro për yllin e Ligës Premier
Emri i Sandro Tonalit po fillon të fitojë terren në planifikimin e afatit kalimtar të verës. Mesfushori i Newcastle United është bërë një nga lojtarët më të kërkuar në Evropë dhe situata e tij premton të jetë një nga fokuset kryesore kur të rihapet afati kalimtar.
Edhe pse kanë mbetur ende disa muaj deri në verë, klubet e mëdha tashmë po bëjnë lëvizje prapa skenave, të vetëdijshëm se të qenit përpara në lojë mund të bëjë gjithë ndryshimin në një marrëveshje të kësaj madhësie.
Newcastle është plotësisht i vetëdijshëm për vlerën e Tonalit. Klubi anglez e konsideron italianin një lojtar kyç në projektin e tyre sportiv dhe, për këtë arsye, përjashtoi çdo mundësi të largimit të tij gjatë afatit kalimtar dimëror. Në fakt, Arsenali u përpoq të shqyrtonte opsionet e tyre në orët e fundit të janarit, por mori një refuzim të prerë.
Nga ‘St James' Park’ erdhi një mesazh i qartë: Tonali nuk ishte në shitje në afatin e janarit. Vendimi u bazua jo vetëm në arsye sportive, por edhe në ato strategjike. Newcastle, i mbështetur nga një nga fuqitë më të mëdha financiare në futbollin botëror, nuk ka nevojë ta shesë dhe do të shqyrtojë një largim vetëm nëse oferta është e jashtëzakonshme.
Megjithatë, interesi për mesfushorin nuk është zbehur. Profili i tij i përshtatet praktikisht çdo projekti elitar: intensitet, qetësi me topin, prani fizike dhe një aftësi e jashtëzakonshme për të diktuar ritmin e lojës. E gjithë kjo e bën atë një objektiv kryesor për disa gjigantë evropianë.
Real Madridi hyn fuqishëm në garë
Duke parë përpara verën e ardhshme, Real Madridi duket të jetë një nga klubet më të pozicionuara për të provuar ta nënshkruajnë atë. Në ‘Valdebebas’, besojnë se Tonali përshtatet në mënyrë të përkryer në ndryshimin e mesfushës, një zonë strategjike për të ardhmen e afërt të ekipit.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, Real Madridi po përgatit një ofertë fillestare që tejkalon 75 milionë euro. Një shumë e konsiderueshme, por në përputhje me vlerën e tregut të lojtarit dhe rëndësinë që ai do të kishte brenda projektit të klubit.
Qëllimi është i qartë: të demonstrohet që në fillim se interesi i tyre është i vërtetë dhe se Real Madridi është i përgatitur të konkurrojë në nivelin më të lartë.
Klubi mbretëror beson se Tonali mund të sjellë ekuilibër, lidership dhe një mentalitet konkurrues që i përshtatet në mënyrë të përkryer kërkesave në Bernabeu. Për më tepër, mosha dhe përvoja e tij në ligat e nivelit të lartë përforcojnë idenë se ky është një investim afatmesëm deri në afatgjatë. /Telegrafi/