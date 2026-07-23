Real Madridi ndryshon mendje: E informon Man Utd se Tchouamenin është në shitje edhe pse ia rinovoi kontratën javë më parë
Manchester United ka intensifikuar interesimin për mesfushorin e Real Madridit, Aurelien Tchouameni, ndërsa gjiganti spanjoll thuhet se është i gatshëm ta shqyrtojë shitjen e francezit gjatë kësaj vere.
Sipas raportimeve, "Djajtë e Kuq" janë në kërkim të një mesfushori defensiv të mirëfilltë dhe e kanë identifikuar Tchouamenin si një nga objektivat kryesorë pas përfundimit të Kupës së Botës për Klube.
Edhe pse trajneri i ri i Real Madridit, Jose Mourinho, fillimisht kishte në plan ta mbante 26-vjeçarin në skuadër, drejtuesit e klubit tani janë të hapur për ta shitur nëse mbërrin një ofertë e kënaqshme financiare.
Qëndrimi i Real Madridit lidhet edhe me interesimin e tyre për mesfushorin e Manchester Cityt, Rodri, i cili konsiderohet si objektivi kryesor për të përforcuar repartin e mesfushës.
Nga ana tjetër, Manchester United beson se profili i Tchouamenit, mosha dhe përvoja e tij në nivelet më të larta e bëjnë atë kandidatin ideal për të përforcuar mesfushën e ekipit.
Francezi ka kontratë me Real Madridin deri në verën e vitit 2028, çka do të thotë se çdo klub i interesuar do të duhet të paguajë një shumë të konsiderueshme për të siguruar shërbimet e tij./Telegrafi/